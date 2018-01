Dax fängt sich wieder

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Foto: dpa

Frankfurt/Main Nach der Delle vom Vortag hat sich der Dax am Donnerstag wieder gefangen. Der Leitindex zeigte sich im frühen Handel mit einem kleinen Minus von 0,06 Prozent auf 13 273,54 Punkte stabil.

Am Vortag hatte ein deutlicher Anstieg der Renditen am Anleihemarkt die Börsen ausgebremst. Zuletzt beruhigte sich die Situation am Anleihemarkt aber ein Stück weit: Die Renditen kamen wieder zurück. Bei höheren Anleiherenditen können Aktien im Vergleich an Attraktivität einbüßen.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,38 Prozent auf 26 848,99 Zähler nach. Der Technologie-Index TecDax legte dagegen um 0,22 Prozent auf 2655,68 Punkte zu.

An der Spitze des Dax lagen Bayer-Aktien mit einem Zugewinn von 0,6 Prozent. Bayer hat ein weiteres großes Aktienpaket von Covestro für 1,8 Milliarden Euro verkauft. Bayer hatte seine Kunststoff-Sparte 2015 unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht und sich Schritt für Schritt von Anteilen getrennt.

Auf ein Rekordhoch von 56,50 Euro stiegen anfangs die Aktien von Hella. Zuletzt lagen sie jedoch mit minus 0,2 Prozent auf 55,30 Euro leicht im Minus. Der Automobilzulieferer profitierte im ersten Geschäftshalbjahr (Juni bis November) von einer starken Nachfrage nach Lichtsystemen und Elektronik.

Aktien von Südzucker verloren 1,9 Prozent nach Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/2018. Auch eine höhere Umsatzprognose des Zuckerproduzenten für das Gesamtjahr konnte den Kurs nicht stützen.