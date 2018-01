Metall-Tarifstreit steht vor der Eskalation

Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie scheint doch zu eskalieren. Während die IG Metall nach dem Abbruch der Verhandlungen am Samstag zum ersten Mal in ihrer Geschichte zu 24-stündigen Warnstreiks aufrief und Urabstimmungen über unbefristete Streiks vorbereiten will, könnten die Arbeitgeber tatsächlich vor Gericht ziehen. Ein Sprecher von Niedersachsenmetall erklärte am Sonntag auf Anfrage,...