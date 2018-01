VW greift im Affen-Skandal durch: Steg wird beurlaubt

Seine Untätigkeit in Zusammenhang mit den Tierversuchen ist Thomas Steg zum Verhängnis geworden. VW beurlaubte gestern den Leiter der Konzern-Außenbeziehungen. In einer Mitteilung des Autobauers heißt es, Steg habe diesen Schritt angeboten. Er hatte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung gesagt,...