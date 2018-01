SAP baut in USA Geschäft aus

Walldorf Europas größer Softwarehersteller SAP stärkt sich mit einem neuen Milliardenzukauf in den USA. Der Dax-Konzern will den Anbieter Callidus-Software für 36 US-Dollar je Aktie übernehmen und damit insgesamt 2,4 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) auf den Tisch legen, wie die Walldorfer am Dienstag...