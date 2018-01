VW-Chef Müller: Trotz Affen-Tests weiter in Diesel investieren

VW-Konzernchef Matthias Müller will einem Interview zufolge auch nach den Abgastests an Affen weiter versuchen, den Dieselmotor zu rehabilitieren. „Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass unsere Kunden an der Stelle ein weiteres Mal verunsichert sind“, sagte Müller dem Sender n-tv. „Nichtsdestotrotz...