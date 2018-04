Dax wegen Handelsstreits auf Talfahrt

Der Dax hat nach Ostern den nächsten Rückschlag bekommen. Der deutsche Leitindex fiel zur Mittagszeit um 1,25 Prozent auf 11.945,18 Punkte und tauchte damit wieder unter die zuletzt umkämpfte Marke von 12.000 Zählern ab.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie eine erneut eingetrübte Industriestimmung in der Eurozone hinterließen Spuren.

"Die Euphorie von Gründonnerstag ist schon wieder Vergangenheit", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Als Grund dafür gilt vor allem, dass China als Reaktion auf die von den USA verhängten Zölle nun seinerseits zahlreiche US-Produkte mit höheren Abgaben für Einfuhren belegt. Dies hatte zum Wochenbeginn bereits die richtungweisenden US-Börsen deutlich belastet.

Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 1,51 Prozent auf 25.205,58 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax sogar 1,84 Prozent auf 2448,56 Zähler einbüßte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,88 Prozent auf 3332,06 Punkte bergab.

Im Halbleiterbereich sorgte ein Bericht, wonach Apple ab dem Jahr 2020 eigene Prozessoren in seinen Mac-Computern einsetzen will, für besonders hohen Verkaufsdruck. Nachdem die Aktien von Intel am Vorabend in New York mehr als 6 Prozent eingebüßt hatten, folgten nun einige Europäer. Am Dax-Ende wurden Infineon-Papiere mit etwa 2,8 Prozent Minus in Mitleidenschaft gezogen.

Anders als vorbörslich erwartet blieben die Aktien der Deutschen Bank kräftig mit mehr als 2 Prozent unter Abgabedruck. Bei dem Bankhaus reißen die Diskussionen um das zukünftige Führungspersonal nicht ab. Die Unsicherheiten haben die Aktien seit dem Jahresbeginn schon fast ein Drittel an Wert gekostet. Mit dem neuerlichen Abschlag nähern sich die Papiere ihrem tiefsten Stand seit November 2016.