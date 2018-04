Generationenwechsel bei Kim – Hellmigk wird neue Verbands-Chefin

Jung, weiblich, Führungskraft – Stella Maria Hellmigk, 26, ist neue Geschäftsführerin bei der Kooperationsinitiative Maschinenbau (Kim), dem Zusammenschluss von 30 mittelständischen Unternehmen aus unserer Region sowie der TU Braunschweig, der Hochschule Ostfalia und dem Arbeitgeberverband Region Braunschweig. Hellmigk übernimmt damit ab heute die Geschäfte von Rainer Kupetz, der Kim ein Jahr ehrenamtlich leitete. Kupetz war auch Gründungsmitglied der Initiative, die vor 20 Jahren, 1998, entstanden ist.

„Ich hätte mir niemand Besseren für diese Position vorstellen können“, sagt Kupetz über seine Nachfolgerin. Die 26-Jährige hat sich in einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren gegen 23 Bewerber durchgesetzt. Sie kommt frisch von der Uni: An der TU Braunschweig studierte Hellmigk im Bachelor Germanistik und Erziehungswissenschaften und sattelte darauf einen Master in Organisation, Governance und Bildung. „Ich sehe meine Position als Schaltstelle zwischen den Mitgliedsunternehmen“, sagt die Braunschweigerin. Es gehe darum das Netzwerk zu koordinieren und auszubauen. Sie ist zur Einarbeitung bereits seit September letzten Jahres bei der Kim. Inhaltlich will sich Hellmigk in Zukunft vor allem den Themen Digitalisierung und Fachkräftemangel widmen.

„Wir müssen uns angesichts des Fachkräftemangels für Alternativen öffnen“, ist die neue Geschäftsführerin überzeugt. Die Mitgliedsunternehmen sollen sich deshalb verstärkt in Real- und vor allem Hauptschulen vorstellen. „Ein Hauptschüler kann ein sehr guter Auszubildender in der Zerspanungsmechanik werden, trotz einer Note Fünf in Deutsch“, sagt Hellmigk. Auch unter Studierenden sollen neue Fachkräfte für die Unternehmen geworben werden. „Ingenieure sind für den Mittelstand schwierig zu bekommen“, sagt Kupetz. Sie orientierten sich an den großen Unternehmen und unterschätzten die Möglichkeiten mittelständischer Unternehmen. Dabei gebe es dort ebenfalls gute Karrierechancen oder Möglichkeiten zum Auslandsaufenthalt.

Die Integration von Flüchtlingen in Betriebe halten Kupetz und Hellmigk ebenfalls für ausbaufähig. Derzeit seien in den 30 Mitgliedsunternehmen, die insgesamt rund 8000 Mitarbeiter beschäftigen und einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro erwirtschaften, fünf Flüchtlinge als Auszubildende angestellt. Dadurch, dass immer mehr Flüchtlinge inzwischen länger hier seien und Deutsch gelernt hätten, werde die Integration der Flüchtlinge in Betriebe in Zukunft einfacher, glaubt Kupetz.

Beim Thema Digitalisierung geht es Hellmigk darum, Synergien in dem Netzwerk zu heben – „damit nicht jeder Betrieb das Rad neu erfinden muss“. Das kann etwa bei digitalen Service-Angeboten für Kunden der Fall sein. Die Mitgliedsunternehmen seien unterschiedlich weit in punkto Digitalisierung. Es gelte deswegen auch, voneinander zu lernen. „Deswegen braucht es auch ein Grundvertrauen zwischen den Mitgliedern, damit sie miteinander über Probleme sprechen können“, sagt die Geschäftsführerin. Direkt miteinander konkurrierende Unternehmen gebe es in der Initiative nicht. „Sie sind alle im Bereich Maschinenbau tätig, bedienen aber verschiedene Märkte“, sagt Kupetz.

Hellmigk sieht ihre neue Aufgabe als „Riesen-Chance“. „Ich fühle mich gestärkt von den Mitgliedern“, sagt die 26-Jährige. Kupetz, 66, ist der jetzige Generationenwechsel an der Verbandsspitze ein Anliegen. „Ich gebe die Geschäftsführung in junge Hände. Andere Denkweisen und junge Ideen halte ich für wichtig“, sagt er. Außerdem traut Kupetz jungen Menschen einen anderen Zugang zur Digitalisierung zu. Kupetz selbst will der Kim erhalten bleiben und weiterhin etwa in Arbeitskreisen mitwirken.