Aufsichtsrat der Deutschen Bank berät über Vorstandsvorsitz

Frankfurt/Main In der Diskussion um die Zukunft von Deutsche-Bank-Chef John Cryan will sich der Aufsichtsrat des Konzerns am Sonntagabend zusammenschalten. Es sei vorgesehen, eine Entscheidung über den Vorstandsvorsitz zu treffen, teilte die Deutsche Bank mit. Es wird vermutet, dass Aufsichtratschef Paul Achleitner das Kontrollgremium über eine mögliche Ablösung von Vorstandschef Cryan informieren will. Der Druck auf Cryan war in den vergangenen Wochen gewachsen. Gerüchte machten die Runde, die Bank suche angesichts von drei Verlustjahren in Folge einen Nachfolger.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder