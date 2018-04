VW-Chef Diess: Werden Randbeteiligungen auf den Prüfstand stellen

Herbert Diess, neuer Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, gibt eine Pressekonferenz am Tag nach der Aufsichtsratssitzung von Volkswagen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Der neue VW-Vorstandschef Herbert Diess will den Wert von Randbeteiligungen für den Konzern ausloten und sie gegebenenfalls verkaufen. Der Konzern werde Optionen für nicht zum Kerngeschäft gehörende Konzernteile prüfen, sagte Diess am Freitag in Wolfsburg auf einer Pressekonferenz.

Zu den zu prüfenden Teilen gehöre auch die Motorradmarke Ducati, sagte Diess. Ducati gehört zur VW-Tochter Audi. Auch Diess-Vorgänger Matthias Müller hatte die Prüfung von Randbeteiligungen im Rahmen seiner Strategie 2025 angestoßen, war aber bei konkreten Vorhaben unter anderem am Widerstand der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat gescheitert. dpa