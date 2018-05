Gekündigte Lieferverträge: VW und Zulieferer streiten vor Gericht

Volkswagen streitet sich vor Gericht mit dem Autozulieferer Prevent TWB über die Kündigung von Lieferverträgen. Der Autobauer will die Lieferbeziehungen bald enden lassen, Prevent wehrt sich dagegen. Am Mittwoch (12 Uhr) wird vor dem Dortmunder Landgericht verhandelt.

Die Beziehungen zwischen VW und der Prevent-Gruppe, hinter der die Investorenfamilie Hastor steht, sind seit längerem belastet. Unternehmen des Konzerns hatten 2016 Lieferungen an VW eingestellt, daraufhin standen in mehreren VW-Werken Bänder still, etwa in der Golf-Produktion des Stammwerks Wolfsburg. Schon damals ging es um die Kündigung von Lieferverträgen und die Preise für Teile. Tage später einigten sich die Unternehmen auf eine Fortsetzung der Lieferungen.

Im März 2019 will VW nun erneut Lieferverträge enden lassen. Ziel der Prevent TWB ist es, dass die Lieferbeziehungen zu den gegenwärtigen Konditionen fortgesetzt werden. In Prevent-TWB-Werk im nordrhein-westfälischen Hagen sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. dpa