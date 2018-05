Orkantief und US-Steuerreform belasten Gewinne des Talanx-Konzern

Hannover Das Orkantief „Friederike“ und die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump haben dem Versicherungskonzern Talanx im ersten Quartal sinkende Gewinne eingebrockt. Unter dem Strich verdiente der Mehrheitseigner des Rückversicherers Hannover Rück 218 Millionen Euro - nach 238 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Freitag in Hannover mitteilte. Allein die Verwüstungen durch „Friederike“ schlugen konzernweit mit 59 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kamen Belastungen in der Industrieversicherung, vor allwem durch die Feuerversicherung. dpa

