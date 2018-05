Wolfsburg erzielt bundesweit zweithöchste Wirtschaftsleistung

Wolfsburg Nur in Ingolstadt ist laut einer Ifo-Studie die Produktivität pro Beschäftigten mit 404 Prozent demnach noch höher als in Wolfsburg.

Bei 387 Prozent des bundesweiten Durchschnitts liegt die Pro-Kopf-Wirtschaftskraft in Wolfsburg. In der bundesweiten Rangliste bedeutet den zweiten Platz für den VW-Standort – noch vor dem Landkreis München (376) und dem BASF-Hauptsitz Ludwigshafen (294). Das geht aus einer Ifo-Studie hervor. Nur in Ingolstadt ist die Produktivität pro Beschäftigten mit 404 Prozent demnach noch höher als in Wolfsburg.

„Regionale Ungleichheit sinkt“

„Die Ungleichheit der Regionen, auch mit diesem Maßstab gemessen, ist in Deutschland seit Jahren deutlich rückläufig“, sagte Ifo-Außenwirtschaftschef Gabriel Felbermayr. „Obendrein ist das Niveau der regionalen Ungleichheit deutlich niedriger, wenn man die Wirtschaftskraft pro Beschäftigten untersucht, als wenn man die Wirtschaftsleistung pro Einwohner heranzieht.“ rtr