Gespräche zum Handelskonflikt kurz vor Ablauf der Ausnahmen

Paris Im Zollstreit mit den USA suchen Deutschland und die Europäische Union kurz vor Ablauf der amerikanischen Frist weiter nach einer Verständigung. Am Rande eines OECD-Treffens will EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström heute in Paris mit US-Handelsminister Wilbur Ross sprechen. Die USA haben EU-Unternehmen bis zu diesem Freitag von den Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Die Europäer fordern eine dauerhafte Ausnahme und drohen andernfalls mit Vergeltungszölle etwa auf Whiskey oder Jeans.

