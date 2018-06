Rossmann: Erdmandelmehl zurückgerufen

Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Die Drogeriemarktkette Rossmann hat wegen einer Belastung mit Salmonellen das Erdmandelmehl der Eigenmarke enerBIO zurückgerufen. Betroffen sind die 250 Gramm-Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 18.12.2018, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Großburgwedel bei Hannover mit.

Die Salmonellen wurden bei einer Eigenkontrolle des Produkts von Rossmann entdeckt. Es handelt sich um die Chargennummer 009434402527 (EAN 4305615624044).

Nach Angaben des zuständigen niedersächsischen Verbraucherschutzministeriums geht es auch um Erdmandelmehl der Bauck GmbH & Co. KG in Rosche (Landkreis Uelzen). Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Mehl von Verbrauchern in Müslis und Smoothies ohne weitere Erhitzung verwendet werde, hieß es weiter.

Eine Salmonellen -Erkrankung äußere sich mit Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Beschwerden würden meist nach einigen Tagen von selbst wieder abklingen, doch könnten etwa Säuglinge und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Erdmandelmehl wird nicht aus Nüssen gewonnen, sondern aus der Knolle einer Gräserart. (dpa/ba)