Diesel-Geheimplan? - Treffen von Kretschmann mit Scheuer

Stuttgart Angesichts drohender Diesel-Fahrverbote in Stuttgart sorgt ein Treffen von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer für Spekulationen. "Spiegel Online" berichtete, Kretschmann könnte Scheuer am Freitag einen "Geheimplan" zur Lösung des Diesel-Dilemmas in Stuttgart präsentiert haben. Kretschmann bereitet demnach Fahrverbote für ältere Diesel-Autos in Stuttgart vor. Er wolle zugleich aber eine Hardware-Nachrüstung durchsetzen - für einen auf Stuttgart begrenzten Kreis älterer Diesel-Autos.

