Abgasaffäre – Audi-Chef Rupert Stadler festgenommen

Der Audi-Chef Rupert Stadler ist in der Dieselaffäre festgenommen worden. Ein Volkswagen-Sprecher sagte am Montag, Stadler sei am Vormittag von der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen worden.Der Haftprüfungstermin, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheide, dauere an. Wegen der...