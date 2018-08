Nachfrage nach Arbeitskräften weiter sehr hoch

Nürnberg Die Jobchancen für Menschen in Deutschland sind weiterhin so gut wie selten zuvor. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist im August weiter auf Rekordniveau, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervorgeht.

Der Indikator für die Beschäftigtennachfrage liegt mit 252 Punkten zwar drei Punkte unter dem Rekordwert des vergangenen Monats, aber 11 Punkte höher als vor einem Jahr. Seit Dezember 2017 bewegt sich der BA-X kontinuierlich über der 250-Punkte-Rekordmarke.

Gute Chancen haben Jobsucher der Bundesagentur zufolge derzeit vor allem bei Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik, im Handel, dem verarbeitenden Gewerbe und der öffentlichen Verwaltung. Grund für den hohen Bedarf an Arbeitskräften ist laut BA vor allem die sehr gute wirtschaftliche Lage in Deutschland. Weniger zu besetzende Stellen als im Vorjahr gebe es dagegen im Bildungs- und Erziehungswesen.

Die absolute Zahl der offenen Stellen will die Bundesagentur erst mit den August-Arbeitslosenzahlen an diesem Donnerstag veröffentlichen. Im Juli waren bei den Arbeitsagenturen 823.000 offene Stellen gemeldet gewesen - 72.000 mehr als vor einem Jahr.