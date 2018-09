Privatinsolvenzen: In Niedersachsen immer noch relativ viele Fälle

Zum neunten Mal in Folge sinkt die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland. Im ersten Halbjahr 2018 gab es 42.846 Fälle (-5,1 Prozent im 1. Halbjahr 2017), in denen Bürger in die private Pleite geraten sind. Das geht aus Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel hervor, die am Donnerstag...