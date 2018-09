Warmes Frühjahr beschert Obstbauern reiche Ernte

Wiesbaden Dank des außergewöhnlich warmen Frühjahres dürften Obstbauern hierzulande eine reiche Apfel- und Birnenernte einfahren. In diesem Jahr werde die Apfelernte bei 1,1 Millionen Tonnen liegen - knapp 17 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, teilte das Statistische Bundesamt mit. Bei Birnen erwartet die Wiesbadener Behörde ein Plus von 18 Prozent auf 46 800 Tonnen. Die wichtigsten Anbaugebiete für Äpfel liegen um den Bodensee, im Alten Land nahe Hamburg und in Sachsen. Birnen werden vor allem in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bayern angebaut.

