Nächste Streikwelle bei Ryanair

Frankfurt Auf Europas größten Billigflieger Ryanair und seine Fluggäste rollt die nächste Streikwelle zu. Crews aus sechs verschiedenen europäischen Ländern wollen morgen ganztägig die Arbeit niederlegen - das kündigten die zuständigen Gewerkschaften an. Trotzdem strich Ryanair bislang nur um die 200 Flüge aus dem Programm mit mehr als 2400 Verbindungen. Die große Mehrheit der Beschäftigten werde ihren Dienst antreten, hieß es. In Deutschland haben die Vereinigung Cockpit für die Piloten und Verdi für die Flugbegleiter zum Streik an allen deutschen Standorten aufgerufen.

