München Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober weiter eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima sei um 0,9 Punkte auf 102,8 Zähler gefallen, teilte das Forschungsinstitut in München mit. Die weltweiten Unsicherheiten würden die deutsche Wirtschaft ausbremsen, kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest die Daten. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Eine Ausnahme bildete das Bauhauptgewerbe. In diesem Segment erreichte das Geschäftsklima einen neuen Rekordwert.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder