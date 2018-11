Mobilfunkstandard 5G: Bund will Auflagen verschärfen

Berlin Der Bund will Netzbetreiber bei Lizenzen für das ultraschnelle Mobilfunk-Internet 5G stärker in die Pflicht nehmen als bisher geplant. Nicht nur an Bundesstraßen, sondern auch an Landstraßen sollen die Betreiber künftig das schnelle Internet ermöglichen. Das erklärte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, nachdem er sich am Vorabend mit dem Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, getroffen hatte. Nicht nur die Metropolen sollten von der Digitalisierung profitieren, sondern gerade auch die ländlichen Regionen, sagte Scheuer.

