Heute Kartellamtsentscheidung zu Karstadt-Kaufhof-Fusion?

Karstadt-Warenhaus in Düsseldorf.

Die geplante Fusion der Warenhausketten Karstadt und Kaufhof könnte schon heute die letzte Hürde nehmen. Denn einen Monat nach der Anmeldung des Zusammenschlusses beim Bundeskartellamt läuft an diesem Tag eine Frist ab.

Die Wettbewerbshüter müssen entscheiden, ob sie die Fusion zulassen oder ob sie eine vertiefte Prüfung des Zusammenschlusses für notwendig halten. Wollen sie den Zusammenschluss genauer unter die Lupe nehmen, gibt ihnen das Gesetz dafür drei weitere Monate Zeit.

Von dem Zusammenschluss erhoffen sich die beiden Ketten eine Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition. Der neue Einzelhandelsriese würde europaweit 243 Standorte haben und rund 32.000 Mitarbeiter beschäftigen. Unter dem Dach der neuen Holding würden nicht nur die deutschen Kaufhof- und Karstadt-Filialen vereint.

Auch die Karstadt-Sporthäuser, die europäischen Filialen der Outlet-Kette Saks Off 5th, die Galeria-Inno-Kaufhäuser in Belgien, die erst kürzlich gegründeten Hudson's-Bay-Warenhäuser in den Niederlanden sowie eine Reihe von Internet-Anbietern würden dazugehören.