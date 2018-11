Das Machtzentrum baut weiter Verbrenner

Der Tanker VW nimmt Fahrt auf. Mit einem 48-Milliarden-Euro-Investitionsprogramm will Konzernchef Herbert Diess den Autobauer bis 2023 auf Elektro-Mobilität, autonomes Fahren und Digitalisierung ausrichten. So, wie er es schon lange angekündigt hat. Techniken also, die als Schlüssel für eine...