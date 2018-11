Berlin Kredit-Auskunfteien wie die Schufa sollen nach Ansicht von Verbraucherschutzministerin Katarina Barley für mehr Transparenz gegenüber Verbrauchern sorgen. "Jeder Bürger muss das Recht haben zu erfahren, welche wesentlichen Merkmale in die Berechnung der eigenen Bonität eingeflossen sind und wie diese gewichtet werden", erklärte sie in Berlin. Die Auskunfteien stünden dabei in der Pflicht. Eigenen Angaben zufolge hat die Schufa Daten über 67,5 Millionen Menschen.

