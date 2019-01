Warnstreik an Flughäfen - Zehntausende Reisende betroffen

Köln Nach dem Beginn des Streiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Stuttgart müssen sich Flugpassagiere in Deutschland auf erhebliche Einschränkungen einstellen. An den Airports Köln/Bonn, Düsseldorf und Stuttgart begann in der Nacht ein Warnstreik des Sicherheitspersonals. An den drei Airports könnten die ganztägigen Arbeitsniederlegungen Folgen haben für rund 110 000 Passagiere. Bereits zu Wochenbeginn hatte Verdi Warnstreiks an den Berliner Flughäfen ausgerufen.

