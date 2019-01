Berlin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat seine Ablehnung eines Tempolimits auf Autobahnen unterstrichen. Der "Bild am Sonntag" sagte der CSU-Politiker: Das Prinzip der Freiheit habe sich bewährt. "Was soll der Ansatz der ständigen Gängelung?" Ein Tempolimit auf Autobahnen würde demnach laut Scheuer den gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland um weniger als 0,5 Prozent senken. Mit Blick auf den Sicherheitsaspekt sagte der Minister: Deutsche Autobahnen seien die sichersten Straßen weltweit.

