Aldi senkt erstmals Preise für Markenprodukte

Aldi bietet erstmals auch Markenartikel aus dem Standardsortiment deutlich vergünstigt als Angebot an. Los geht es unter anderem mit Coca-Cola und Butter.

Die 1,25-Liter-Flasche Coca-Cola kostet bei dem Discounter demnach in der kommenden Woche 79 Cent. Das sind 20 Cent weniger als sonst. Und – im Vergleich – noch immer 10 Cent weniger als etwa bei Lidl, Aldis großem Konkurrenten. Das berichtet die „Lebensmittelzeitung“.

Kerrygold-Butter ist 70 Cent günstiger

Es ist eine Zeitenwende in der Angebotspolitik von Aldi. Denn: Günstige Angebote gab es bisher nur für Artikel, die nicht permanent im Sortiment zu finden sind – oder eben keine Markenprodukte sind. Und das, obwohl Konkurrenten wie Lidl oder Rewe das seit Jahren anders handhaben.

Auf dem Handzettel von Aldi Nord und Aldi Süd prangt neben der Cola-Flasche nun auch Butter der Marke Kerrygold. Sie kostet vom 4. bis zum 9. Februar sogar 70 Cent weniger und ist für 1,69 Euro im Angebot – das ist eine Preissenkung von 29 Prozent.

Auf Nachfrage bestätigte Aldi Nord dann auch: „Wir werden künftig innerhalb unserer Aktionswochen auch Artikel von Herstellern aus dem Standardsortiment zum Angebotspreis anbieten.“

Das hört sich laut „Lebensmittelzeitung“ (Bezahlangebot) zudem so an, als würden Aldi Süd mit Sitz in Mülheim an der Ruhr und Aldi Nord mit Sitz in Essen – seit 1961 getrennte Gesellschaften – die Markenprodukte einheitlich bewerben.

Aldi - das muss man wissen

Aldi ist ein Akronym und steht für Albrecht Diskont

In Deutschland gibt es mehr als 2300 Filialen

Seit 1961 ist das Unternehmen in Aldi Süd und Aldi Nord getrennt – angeblich wegen eines Streits um Zigaretten im Sortiment

Derzeit belegt Aldi Platz 4 im Lebensmitteleinzelhandel - nach Edeka, Rewe und Lidl/Kaufland

Preise bei Markenartikeln lassen sich leichter vergleichen – denn die gibt es in so gut wie jedem Discounter und Supermarkt. Preisänderungen werden deshalb bei Produkten wie Coca-Cola schneller sichtbar.

Die Konkurrenz auf dem Markt der Discounter und Supermärkte ist groß. Lidl, Netto, Kaufland, Aldi – die Unternehmen versuchen, teils mit aggressiver Preispolitik, die Kunden an sich zu binden.

Aldi Nord 2018 erstmals in den roten Zahlen

Senkt ein Discounter die Preise drastisch, ziehen oft auch die anderen nach, um mithalten zu können. Das hat zur Folge, dass sich die Discounter immer wieder beim Preis für Produkte unterbieten und somit den Druck auf die Konkurrenz vergrößern. Wieso Aldi und Lidl schicker werden und mit Marken reizen.

2018 war für Aldi Nord kein gutes Geschäftsjahr. Erstmals seit der Gründung meldete der Discounter rote Zahlen. Der Umsatz stieg zwar um magere ein Prozent – am Ende blieb aber ein Minus stehen. Aldi Nord selbst sagt, man habe zu spät in die Firmeninfrastruktur investiert – und müsse nun Milliarden nachschießen.

Aldi erhöht Preise bei Mehl und Milch

Aldi gehört zu den beliebtesten Discountern in Deutschland – auch weil seine Produkte bei der Qualität überzeugen. So testete Stiftung Warentest kürzlich Honig von Aldi und vergab gute Noten dafür. Nicht immer kann der Discounter seine niedrigen Preise halten: Zuletzt musste Aldi bei Milch und Mehl die Preise erhöhen.

Darüber hinaus hat sich der Discounter auf die Fahne geschrieben, mehr für den Tierschutz machen zu wollen: Unter anderem gemeinsam mit Rewe einigte sich Aldi auf eine neue Lebensmittel-Kennzeichnung. (sdo)