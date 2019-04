Verbraucherzentrale verklagt Unitymedia – BGH fällt Urteil

Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia arbeitet daran, ein teilöffentliches WLAN aufzubauen. Dafür will das Unternehmen mit Sitz in Köln die Router seiner Kunden nutzen. So weit, so legal. Streit gibt es allerdings über die Frage, wie viel Mitspracherecht Unitymedia seinen Kunden einräumen muss.

Dieser Streit ging soweit, dass am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) darüber entscheiden musste. Und das auch tat – im Sinne der Firma. Unitymedia darf seinen WLAN-Abnehmern einen zweiten Hotspot auf die Router laden, sodass auch Dritte außerhalb der Wohnung diesen nutzen können. Da die Kunden Widerspruch einlegen können, sei die Schaltung zulässig.

Das Widerspruchsrecht reichte der Verbraucherzentrale NRW nicht. Sie sahen eine aktive Zustimmung als notwendig an – und hatte Unitymedia verklagt. (Az. I ZR 23/18)

Unitymedia: BGH-Urteil entschied über offenes WLAN via Kunden-Router

Der BGH entschied nun in letzter Instanz, dass die Aufschaltung eines zusätzlichen Signals die geschuldete Vertragsleistung nicht beeinträchtige. Zwar könne die einseitige Aufschaltung eines zusätzlichen WLAN-Signals eine Belästigung der Kunden darstellen.

Diese Belästigung sei aber nicht unzumutbar, weil die Kunden dem jederzeit, und zwar auch nachträglich, widersprechen könnten. Die Aktivierung des zweiten WLAN-Signals sei ein ausschließlich technischer Vorgang, begründete der BGH seine Entscheidung. Es bestehe auch nicht das Risiko, dass der Kunde für Rechtsverletzungen haften müsse, die dritte Personen über den zweiten WLAN-Zugang begehen.

BGH: Unitymedia greift nicht in Privatsphäre oder Eigentum der Kunden ein

Auch ein Eingriff in die Privatsphäre oder das Eigentum der Kunden liege nicht vor. Denn der eigene WLAN-Spot auf dem Router sei weiterhin durch ein Passwort geschützt und bleibe für Dritte nicht nutzbar. Bereits das Oberlandesgericht Köln hatte die Klage der Verbraucherschützer abgewiesen. Der BGH bestätigte diese Entscheidung und wies die Revision ab.

Der BGH verhandelte bereits am 21. Februar über den Fall. Der Vorsitzende Richter deutete damals an, dass das Vorgehen von Unitymedia rechtens sein könnte.

Unitymedia: Keine Haftungsrisiken für Kunden

Ab 2016 hatte das Unternehmen seine Kunden darüber informiert, über eine Änderung der Router-Konfiguration ein zweites WLAN freizuschalten. So soll es Unitymedia-Kunden ermöglicht werden, mittels über eine Million solcher Hotspots online zu gehen, ohne sich neu anmelden zu müssen. Den Kunden wurde eingeräumt, zu widersprechen.

Bedenken, das öffentliche WLAN-Angebot würde zu geringerer Leistung oder Datenmissbrauch führen, versuchte Unitymedia zu zerstreuen. Das WLAN-Netz der Kunden sei technisch vom öffentlichen Netz getrennt, so dass den Kunden keine Haftungsrisiken entstünden. Den Nutzern würde zudem mehr Bandbreite bereitgestellt. Schwaches Signal? Sieben Tipps für besseren Wlan-Empfang.

(cho)