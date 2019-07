Facebook: Milliarden-Strafe für Internetkonzen

New York. Der Online-Riese Facebook muss fünf Milliarden Dollar Strafe zahlen. Das Unternehmen soll gegen den Datenschutz verstoßen haben.

Der Cambridge-Analytica-Skandel hat Folgen für Facebook: Mehr als ein Jahr ermittelte die US-Handels- und Verbraucherschutzbehörde FTC wegen Datenschutzverstößen gegen Facebook. Jetzt haben sich die Behörde und Facebook auf einen Vergleich und eine Milliardenzahlung geeinigt.

Die fünf leitenden Vertreter der Kommission hätten in dieser Woche mit drei zu zwei Stimmen für eine Zahlung von rund 5 Milliarden Dollar (4,4 Mrd Euro) votiert, schrieb das „Wall Street Journal“ am Freitag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Die FTC und Facebook lehnten einen Kommentar ab.

Facebook hatte sich bereits auf eine Strafe eingestellt und im April mitgeteilt, dass diese sich auf 5 Milliarden Dollar belaufen könnte . Die FTC hatte im Zuge des Cambridge-Analytica-Skandals vor über einem Jahr eine Ermittlung eingeleitet. Die Datenanalyse-Firma, die im US-Wahlkampf auch für den späteren Präsidenten Donald Trump arbeitete, hatte Daten von Millionen von Nutzern bei Facebook abgreifen können.

Datenschutzverstöße sind bei Facebook zahlreich

Seit der Affäre ist der Internetkonzern durch weitere Datenschutzverstöße noch tiefer in die Kritik geraten. So wurde Anfang April bekannt: Wieder waren Passwörter bei von Facebook-Nutzern öffentlich zugänglich. Bereits Ende März hatte es ähnliche Berichte gegeben. So hatte Facebook Nutzer-Passwörter unverschlüsselt gespeichert. Ein Großteil der Facebook-Mitarbeiter hatte Zugriff auf diese sensiblen Nutzerdaten. Die Skandale hatten unter anderem zur Folge, dass mehrere Zuckerberg-Vertraute gingen.

Die Verbraucherschutzbehörde musste nun klären, ob Facebook gegen eine Vereinbarung mit der FTC aus dem Jahr 2011 verstoßen hat. Damals hatte sich der Konzern von Mark Zuckerberg verpflichtet, die Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzern zu schützen.

Bußgeld liegt bei einem Zehntel des Gewinns von Facebook

Das jetzt laut „Wall Street Journal“ ausgehandelte Bußgeld wäre das höchste, das die FTC je gegen ein Technologieunternehmen verhängt hat. Allerdings entspricht es nicht einmal einem Zehntel des Gewinns von Facebook von knapp 56 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.

Die Börse reagierte erleichtert auf die Einigung. Die Aktie von Facebook legte an der Nasdaq um 1,8 Prozent zu, obwohl die zur Debatte stehende Vergleichszahlung um zwei Milliarden Dollar höher ist als die Summe, als Facebook konkret in der jüngsten Bilanz zurückgestellt hatte.

• Auch interessant: Facebook-Mitgründer fordert Zerschlagung von Facebook

Facebook steht in den USA unter politischem Druck. US-Präsident Donald Trump wirft dem Netzwerk vor, Stimmen aus dem rechten politischen Spektrum zu unterdrücken.

Außerdem hat er sich klar gegen die von Facebook angestoßene Digitalwährung Libra in Stellung gebracht. Gleichzeitig fordern mehrere Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei wie Elizabeth Warren die Zerschlagung des Facebook-Konzerns. (jb/dpa)