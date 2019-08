Die Parfümeriekette Douglas will europaweit 70 Filialen schließen.

Douglas schließt Filialen - wie viele davon in Deutschland?

Rund 70 Filialen will die Parfümeriekette Douglas schließen. Dabei handelt es sich um Geschäfte in ganz Europa. Insgesamt betreibt Douglas europaweit 2400 Filialen. Insgesamt sind das allerdings nur drei Prozent des Filialnetzes. Zuerst hatte manager-magazin.de über die Pläne berichtet. 2018 hatte der Konzern ein Verlust von 290 Millionen Euro verbucht.

Mit den angekündigten Sparplänen und Entlassungen bricht Douglas mit einem Versprechen, das die Chefin Tina Müller noch im vergangenen Jahr gegeben hatte.

Douglas-Läden müssen schließen – Darum geht es:

Douglas will Dutzende Filialen in Europa schließen

Auch aus Deutschland sollen einige Filialen verbannt werden

Hintergrund ist ein größeres Sparprogramm

Das Geschäftsjahr 2018 schloss der Konzern mit einem Minus ab

In diesem Jahr wird Douglas seinen Plan aber noch nicht umsetzen können. Doch in den Filialen geht bereits die Angst um. Wie viele Mitarbeiter wird der Konzern wohl entlassen? Das ist derzeit unklar. Die Ankündigung kann als Reaktion auf immer leerer werdende Fußgängerzonen verstanden werden. Denn in den vergangenen Jahren ist das Geschäft vor allem ins Internet gewandert.

Parfümkonzern will Sortiment erweitern

Douglas kämpft zudem mit dem Phänomen, dass die Läden zwar meist gut besucht sind, viele Kunden Düfte probieren, ihr Parfüm dann aber günstiger im Internet kaufen. Als Gegenmaßnahme hat der Konzern deshalb seine Plattform douglas.de gestärkt und hat angekündigt, sein Sortiment mit Mode und anderen Accessoires zu erweitern.

Dennoch könnte die Ankündigung für Frust bei der Belegschaft sorgen. Denn noch vor einem Jahr hieß es von der Konzernspitze, dass man keine Entlassungen plane. Dagegen schwärmte man vom weiter hochprofitablen Geschäft, wie es weiter heißt. Das hat sich nun offenbar geändert.

Welche Läden werden in Deutschland geschlossen?

Offenbar habe die Kette das Filialnetz genauer unter die Lupe genommen und dabei die weniger profitablen Geschäfte auf eine Liste gesetzt. Laut „Manager Magazin“ hätten es sogar noch mehr Geschäfte werden können, von denen sich der Konzern trennen wollte.

Welche Läden in Deutschland betroffen sind, gibt das Unternehmen noch nicht bekannt. Nur so viel: Von den Schließungen seien überwiegend Filialen außerhalb Deutschlands betroffen, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Douglas hat 600 Läden in Frankreich

Den Großteil der Läden, etwa 600, hat die Kette ohnehin in Frankreich, wo Douglas jedoch „Nocibé“ heißt. Weitere Geschäfte gibt es auch in Ländern wie Spanien, Österreich oder der Türkei.

Die Parfümeriekette habe ihr Filialnetz in den vergangenen Monaten einer umfassenden Analyse unterzogen, sagte die Sprecherin. Dabei habe sich ergeben, dass die betroffenen 70 Filialen keine langfristige Entwicklungsperspektive mehr hätten – auch wenn sie derzeit noch fast alle profitabel seien. Zuerst hatte manager-magazin.de berichtet.

Douglas will betroffene Filialen bis Ende 2020 schließen

Douglas wolle sich bis Ende des Jahres 2020 von den betroffenen Filialen über Zusammenlegungen, Nichtverlängerung auslaufender Mietverträge oder Verkäufe trennen. „Wir bemühen uns dabei, möglichst allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine adäquate, alternative Stelle bei Douglas anzubieten“, sagte die Sprecherin.

Die freiwerdenden Mittel werde das Unternehmen in die Modernisierung und Neueröffnung von sogenannten Flagshipstores in den Metropolregionen investieren.

Douglas wandelt sich seit einigen Jahren. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Parfümeriegeschäft. Andere Konzernteile wie den Süßwarenhändler Hussel oder den Schmuckhändler Christ hat Douglas verkauft. Der Konzernumsatz liegt bei 3,3 Milliarden Euro. Der Verlust lag laut „Manager Magazin“ damit bei (bekö/moi/dpa)