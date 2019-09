Bei Volkswagen in Wolfsburg steigt die Spannung. In einer Woche soll nach dreieinhalbjähriger Entwicklungszeit der ID.3 auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt vorgestellt werden. Er ist das erste Modell einer rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugfamilie der Marke Volkswagen. Mit dem Auto der Kompaktklasse wollen die Wolfsburger das Tor in eine neue automobile Ära aufstoßen.

Um möglichst viele Kunden zu überzeugen, muss nicht nur die Technik Alltagstauglichkeit und Fahrspaß beweisen. Der ID.3 und seine künftigen Geschwister aus der ID.-Familie sollen auch optisch überzeugen. Verantwortlich dafür ist Klaus Bischoff, seit 31 Jahren im Unternehmen und seit 2007 Designchef der Marke VW. Ihm zur Seite stehen weltweit 430 Designer aus 30 Nationen. „Wir arbeiten jährlich an 100 Projekten, aus denen rund 50 Serienautos entstehen“, sagt Bischoff im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ein neues Auto zu entwerfen, sei eine enorme Herausforderung. „Es ist eines der komplexesten Produkte auf unserem Planeten“, begründet Bischoff. Dafür sorgten neben den technischen Spezifika unteren anderem gesetzliche Rahmenbedingungen und Auflagen, aerodynamische Erfordernisse und Serientauglichkeit. „Designer benötigen ein zutiefst technisches Verständnis, denn ihre Entwürfe müssen sich kostengünstig in Großserie fertigen lassen“, sagt der 57-Jährige.

VW-Designer arbeiten an einem Modell des ID.3. Foto: Kai-Uwe Knoth / VW

Sein Grundmotiv beim Entwurf eines neuen Autos ist Reduktion. Das bedeutet den Verzicht auf Überflüssiges, auf Schnickschnack. Die Formgebung von VW-Modellen folge daher grundsätzlich keinen Moden. Bischoff: „Design muss wertig und zeitlos sein. Reduktion und Klarheit führen zu Zeitbeständigkeit und Werterhalt.“ Deshalb fänden sich am Blechkleid der Modelle zum Beispiel nur wenige, aber wohlgesetzte Linien.

Ein gutes Beispiel dafür zu verstehen, was Bischoff meint, sind Badezimmer aus den späten 1960er und 1970er Jahren. Sie wurden oft mit Fliesen in kräftigen Farben gestaltet: blau, rot, grün – oder sogar in Kombination dieser Farben. Das war damals zwar schwer angesagt, hat sich heute aber völlig überlebt und erzeugt mehr Grauen als Entzücken. Genau so sollen die VW-Modelle nicht gestaltet werden. „Reduktion beherrschen aber nur wenige“, sagt Bischoff.

Das Beurteilen eines Fahrzeug-Designs vergleicht er mit dem Schälen einer Zwiebel. „Aus der Entfernung muss das Modell sofort erkannt werden, außerdem müssen die Proportionen stimmen“, sagt Bischoff. Je näher der Betrachter dem Auto komme, desto mehr offenbare sich die Qualität des Designs. Bischoff: „Das muss sich aus jeder Perspektive beweisen.“

Ihn selbst zeichne aus, dass er eine hohe Vorstellungsgabe besitze. „Ich habe ganz schnell ein Bild davon, wo ich hin will.“ Bischoff hat Industrie-Design an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert. Gestalterisch geprägt wurde er nach eigenen Angaben aber schon im Elternhaus. „Ich komme aus einem Architektur-Haushalt und bin von Kindesbeinen an Minimalismus gewöhnt. Aufgewachsen bin ich mit Bauhaus und deutscher Designkultur.“ Von sich selbst sagt er: „Ich darf die Arbeit machen, von der ich schon als Kind geträumt habe. Meine Babys auf der Straße zu sehen, ist toll und macht mich unheimlich stolz auf meine Mannschaft.“ Zwar würden auch heute noch erste Entwürfe für ein neues Auto mit dem Stift auf Papier gebracht, doch werde der Design-Prozess mehr und mehr digitalisiert. „In zwei Jahren sind wir bei 100 Prozent“, ist er überzeugt.

Der Auftrag für den Entwurf einer neuen E-Fahrzeug-Familie seit vor dreieinhalb Jahren von VW-Chef Herbert Diess gekommen. „Wir haben dann zunächst 1:1 Silhouetten-Modelle entworfen, die vom Vorstand diskutiert wurden“, sagt Bischoff. Auch wenn der ID.3 zu einer ganz neuen Modell-Familie gehört, ist seine VW-DNA sofort erkennbar. Am auffälligsten ist die stark ausgeprägte C-Säule. Sie ist die hintere Verbindung zwischen Dach und Karosserie. Der Golf war das erste VW-Modell mit diesem Merkmal, heute prägt die breite C-Säule auch Polo, Passat und Tiguan. „Sie gibt Struktur und ist ein Merkmal für Stabilität und Kraft“, erläutert Bischoff.

Der ID.3 greift aber noch ein weiteres Gestaltungsmerkmal früherer VW-Modelle auf, deren prominentester Vertreter der Käfer ist. Weil der Motor im Heck saß und luftgekühlt war, kamen dieser Autos ohne Front-Kühlergrill aus. Auch der ID.3 benötigt ihn wegen seines E-Antriebs nicht. Bischoff: „Die geschlossene Front schließt den Kreis zu den Ursprüngen der Marke.“ Ohnehin gebe es nur zwei Auto-Marken, deren erste Modelle ohne Kühlergrill auskamen: Neben VW sei dies die technisch verwandte Marke Porsche.

Weitere gestalterische Eigenheiten des ID.3 sind die sehr kurzen Radüberhänge an der Front und im Heck. Das findet sich sonst hauptsächlich nur bei echten Off-Road-Fahrzeugen. Außerdem ist der ID.3 mit vergleichsweise großen Rädern ausgestattet, die in der 18-, 19- oder 20-Zoll-Variante angeboten werden. Die beiden Frontscheinwerfer werden von einer Lichtleiste verbunden. „Licht ist das neue Chrom“, sagt der Designer. In China und in den USA sei auch das überarbeitete und entschlackte VW-Logo an der Front beleuchtet, in der EU hingegen gelte diese Beleuchtung als Reklame und sei daher verboten.

Im Innenraum hebt sich der ID.3 ebenfalls von Autos mit Verbrennungsmotor ab. Wegen des Wegfalls des Benzin- beziehungsweise Diesel-Aggregats ist das Innere luftiger. Die Mittelkonsole ist abgespeckt und nicht mehr bis zur Armaturentafel hochgezogen. Dort blickt der Fahrer nicht mehr auf klassische Rundinstrumente, sondern auf ein Display hinter dem Lenkrad. Rechts neben dem Lenkrad befindet sich ein weiteres, deutlich größeres Display, über das das Auto bedient werden kann. Auf Knöpfe und Schalter verzichtet der ID.3 nahezu komplett. Als Zusatzausstattung ist ein Head-up-Display erhältlich, das Fahrinformationen und Navigationshinweise in der Frontscheibe anzeigt.

Auch wenn er der Enthüllung seines „Babys“ auf der IAA in Frankfurt ungeduldig entgegenblickt, denkt Bischoff schon an die Zukunft. „Es wird eine weitere Entschlackung des Autos folgen.“ Das habe viel mit der technischen Entwicklung zu tun, vor allem mit dem autonomen Fahren. Bischoff: „Irgendwann kommt der Punkt, an dem das Lenkrad weg ist. Dann kommen mehr Freiräume und Freiheiten, um ein Auto ganz neu zu gestalten.“