VW-Konzern schwächelt weiter bei den Verkäufen

Ein Tiguan ist in einem Auslieferungsturm der VW-Autostadt in Position gebracht worden.

Volkswagen muss erneut Rückgänge bei den Auslieferungen hinnehmen. Im August setzte der Konzern weltweit 3,1 Prozent weniger Fahrzeuge ab als noch im Vorjahresmonat. Insgesamt waren es knapp 850.000 Autos, wie VW am Freitag mitteilte. Das ist der zweite Rückgang in Folge und der siebte in diesem Jahr. Einzig im Juni schaffte VW eine kurze Trendwende: Wegen einer neuen Emissionsnorm zogen die Verkäufe in China im Juni kräftig an, das katapultierte den weltweiten Absatz ins Plus. Doch im August sah es wieder trübe aus.

Wie erwartet, gingen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahresmonat besonders stark auf dem Heimatmarkt Deutschland sowie in Europa zurück: nämlich um 3,6 beziehungsweise 3,4 Prozent auf rund 100.000 beziehungsweise 316.000 Fahrzeuge. Nach Angaben des Konzerns sind das die Nachwirkungen der Umstellung auf das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP. Fahrzeuge mit älteren Prüfverfahren verkauften die Wolfsburger im August 2018 mit hohen Rabatten, das kurbelte den Absatz an.

Die Auslieferungen des Konzerns im August im Überblick. Foto: Grafik: Jürgen Runo

Doch auch im wichtigsten und größten Markt China waren die Auslieferungen im vergangenen Monat rückläufig. Hier wurden mit rund 340.000 Fahrzeugen – das sind mehr als ein Drittel des Gesamtabsatzes – 3,2 Prozent weniger Autos verkauft als im Vorjahresmonat. Seinen Marktanteil konnte der VW-Konzern im Reich der Mitte dennoch ausbauen, wie der Vertriebs-Chef Christian Dahlheim betonte: „Es ist positiv hervorzuheben, dass wir den Marktanteil in unserem größten Markt China erneut deutlich gesteigert haben.“ Den globalen Marktanteil baute der VW-Konzern nach eigenen Angaben im August ebenfalls leicht aus, trotz Handelskonflikt zwischen China und den USA, dem bevorstehenden Brexit und einer schwächelnden Konjunktur.

Deutlich besser lief es in den auch deutlich kleineren Märkten Nord- und Südamerika. Allein in den USA steigerte der VW-Konzern seinen Absatz um 7,7 Prozent auf knapp 62.000 Fahrzeuge. Beliebt sind dort etwa die VW-Modelle Tiguan, ein SUV, und Atlas, ein Pick-up. In Brasilien wuchs die Zahl der Auslieferungen um 16,4 Prozent auf 45.000 Fahrzeuge. In Argentinien wiederum musste Volkswagen ein dickes Minus verbuchen – hier wurden nur 6700 Fahrzeuge ausgeliefert, 33,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Laut VW ist ein deutlich rückläufiger Gesamtmarkt die Ursache, bedingt auch durch das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld des Landes.

Insgesamt gingen die Auslieferungen des VW-Konzerns in den ersten acht Monaten des Jahres um 2,8 Prozent auf 7,1 Millionen Fahrzeuge zurück. Für das Gesamtjahr erwartet VW allerdings eine leichte Steigerung der Absatzzahlen, wie der Autobauer bei der Halbjahresbilanz im Juli verkündete. 2018 hatten die Wolfsburger weltweit 10,8 Millionen Fahrzeuge verkauft. Will der Konzern dieses Ziel noch erreichen, muss er in den kommenden vier Monaten deutlich mehr Autos verkaufen als nun im August, jeweils 925.000 Autos. Das dürfte angesichts des Marktumfelds schwierig werden.

Volumenmodelle verlieren, Nutzfahrzeuge legen zu

Die Volumen- und Premiummarken des Konzerns verzeichnen fast durch die Bank weg Rückgänge im August. So gingen mit 493.800 VW Pkw 3,8 Prozent weniger Volkswagen in Kundenhand über als noch im Vorjahr. Auch Audi (-2,5 Prozent) und Skoda (-4,1 Prozent) verlieren gegenüber dem August 2018. Der Stuttgarter Autobauer Porsche verkaufte vergangenen Monat 21.500 Autos, 8,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die spanische Tochter Seat lieferte mit 42.100 Fahrzeugen 2 Prozent mehr Autos aus. Auch im Nutzfahrzeug-Segment lief es gut: MAN legte um 1,5 Prozent auf 9500 ausgelieferte Lastwagen und Busse zu, Scania steigerte den Absatz an Lkw und Bussen um 3,2 Prozent auf 6200 Fahrzeuge.