New York. An der Wall Street sind die US-Leitzinssenkung sowie Aussagen zur weiteren Geldpolitik letztlich recht unspektakulär aufgenommen worden. Der vor dem Zinsentscheid schwächelnde Dow Jones verabschiedete sich nach einigen Kursschwankungen mit einem kleinen Plus von 0,13 Prozent auf 27 147,08 Punkte aus dem Handel. Der Euro geriet etwas unter Druck und notierte im New Yorker Handel zuletzt bei 1,1032 US-Dollar.

