Forscher: „Die Erderwärmung ist das Beste, was passieren kann“

Weniger Düngemittel und keine Chemie mehr auf den Feldern – das fordern Umweltaktivisten genauso wie die „Fridays for Future“-Bewegung. Andreas von Tiedemann, Professor im Departement für Nutzpflanzenwissenschaften an der Georg-August-Universität in Göttingen hält das für utopisch. Um mit rein ökologischer Landwirtschaft die gleichen Erträge zu erzielen, wie mit Hilfe von Pflanzenschutzmitteln, bedürfe es der doppelten Anbaufläche....