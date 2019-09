Thomas Cook pleite: Rückholung läuft – aber ohne Condor

Der Touristikkonzern Thomas Cook ist nun offiziell pleite. Ein entsprechender Insolvenzantrag vor Gericht sei bereits gestellt worden, teilte der zweitgrößte Reisekonzern Europas am Montagmorgen auf seiner Website mit. Der Flugbetrieb wurde in Großbritannien mit sofortiger Wirkung eingestellt, teilte die britische Luftfahrtbehörde CAA am Morgen mit.

Derweil sind die ersten Ersatzflieger für diverse populäre Ferieninseln organisiert, so werden etwa 15 Maschinen Urlauber von griechischen Inseln wie Kos, Korfu und Zakynthos abfliegen, wie das Tourismusministerium des Landes berichtete.

Unmittelbar vom Zusammenbruch betroffen sind etwa 600.000 Touristen, darunter rund 140.000 aus Deutschland, die schon verreist sind. Die kündigte eine Rückholaktion für mehr als 150.000 Fluggäste aus Großbritannien an.

Thomas Cook ist pleite – Condor bemüht sich um Kredit bei Bundesregierung

Thomas Cook pleite: Fluggäste stehen mit ihrem Gepäck vor einem Check-In-Schalter der Fluggesellschaft Condor – sie darf die Betroffenen nicht einfach fliegen.. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Kunden der deutschen Gesellschaften von Thomas Cook können vorerst aufatmen. Denn in Deutschland sind Reisen generell über Versicherungen gedeckt, so dass Urlauber auch Chancen haben, weiter oder nach Hause reisen zu können. Doch es gibt auch Einschränkungen: Condor darf aus rechtlichen Gründen Urlauber, die bei Thomas Cook eine Reise gebucht haben, nicht mehr an ihr Reiseziel bringen, teilte die Fluglinie mit.

Am Sonntag hatte es noch geheißen, alle Reisen fänden wie geplant statt. Das ist nun aber nicht mehr der Fall. Der Ferienflieger Condor, ein Tochterunternehmen, versicherte kurz nach Bekanntwerden der Insolvenzpläne, dass der Flugbetrieb weitergehe. „Condor Flüge werden weiterhin durchgeführt, obwohl die Muttergesellschaft Thomas Cook Group plc ‎Insolvenz eingereicht hat“, heißt es in einer Mitteilung vom frühen Montagmorgen.

Condor continues its flight operation. We will publish updates on our website shortly https://t.co/ihsbFAPrll #borntofly pic.twitter.com/sV5z33Qiyt — Condor Airlines News (@Condor) September 22, 2019

Das Unternehmen hatte vor spätestens ab Sonntag Dutzende Kundenanfragen zur Thomas-Cook-Pleite auf Twitter beantwortet und dabei versichert, dass der Flugbetrieb bei Condor weitergehe. Nach dem Insolvenzantrag des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook hat das deutsche Tochterunternehmen Condor bei der Bundesregierung einen Überbrückungskredit beantragt. Der Antrag werde gegenwärtig von der Bundesregierung geprüft, teilte der Ferienflieger am Montagmorgen mit. Konkret soll es um einen Überbrückungskredit von 200 Millionen Euro gehen.

Thomas Cook vor Pleite - Das Wichtigste in Kürze:

Hunderttausende Urlauber sind von der Pleite von Thomas Cook betroffen

Condor fliegt weiter

300.000 Gäste aus Deutschland bangen um ihren Urlaub

Längerfristige Reisen sind nicht mehr garantiert

Die britische Regierung hat den Notfallplan „Matterhorn“ gestartet

Thomas Cook war durch eine milliardenschwere Abschreibung auf ein britisches Tochterunternehmen und ein schwächeres Reisegeschäft ins Schleudern geraten. Stärker als TUI leidet Thomas Cook unter der mit Brexit und schwächerem Pfund einhergehenden Reiseunlust der Briten.

Ein bereits ausgehandeltes Rettungspaket von rund 900 Millionen Pfund (knapp eine Milliarde Euro) reichte demnach nicht aus, um den Bankrott zu verhindern. Am Sonntag führte der älteste Reisekonzern der Welt Gespräche mit Banken, Gläubigern und der britischen Regierung über eine mögliche Rettung. „Wir haben noch nicht aufgegeben“, sagte eine mit den Verhandlungen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Nach der Pleite das türkische Tourismusministerium ein Unterstützungspaket für betroffene heimische Unternehmen in Aussicht gestellt. Das Paket werde „in kürzester Zeit“ verabschiedet, teilte das Ministerium in Ankara am Montag via Twitter mit. Details wurden zunächst nicht genannt. In der Türkei seien 21.033 Reisende mit Thomas Cook England untergekommen, hieß es weiter. Die Zahlungen von Reisenden, die bis 22. September eine Unterkunft gebucht hatten, seien abgesichert.

Langfristige Reisen Deutscher Kunden von Thomas Cook nicht garantiert

Nach dem Insolvenzantrag des britischen Reisekonzerns Thomas Cook haben auch die deutschen Veranstaltertöchter, zu denen Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature gehören, den Verkauf von Reisen nach eigenen Angaben komplett gestoppt. Man könne nicht gewährleisten, dass gebuchte Reisen mit Abreisedatum 23. und 24. September stattfinden, teilte Thomas Cook GmbH am Morgen in Oberursel bei Frankfurt mit.

Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Geschäftsführung sagte: „Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf das, was wir am besten können: Unsere Gäste pünktlich und sicher in den Urlaub zu fliegen.“ Derzeit sind 140.000 Touristen mit deutschen Reiseveranstaltern von Thomas Cook im Urlaub. Zudem seien „für Reisen mit Abreisen heute und morgen rund 21.000 Gäste gebucht“, teilte die Thomas Cook GmbH mit Sitz in Oberursel am Montag auf Nachfrage mit.

„Das Unternehmen lotet derzeit letzte Optionen aus“, hieß es weiter in der Mitteilung. Sollten diese Optionen scheitern, sehe sich die Geschäftsführung gezwungen, auch für die Thomas Cook GmbH und weitere Gesellschaften Insolvenz zu beantragen.

Britische Gewerkschaften und die oppositionelle Labour-Partei riefen die Regierung noch am Wochenende auf, die Finanzlücke von 200 Millionen Pfund zu schließen. Außenminister Raab äußerte sich allerdings zurückhaltend.

Aber man habe Notfallpläne eingerichtet, „um sicherzustellen, dass wir im schlimmsten Fall alle diejenigen unterstützen können, die sonst gestrandet wären.“ Die Rückholaktion trägt nach BBC-Angaben den Codenamen „Matterhorn“. In der Nacht seien bereits die ersten Flugzeuge zu verschiedenen Zielen gestartet, um britische Urlauber nach Hause zu holen, hieß es bei CAA. Während bei Pauschalreisenden aus Deutschland im Fall einer Insolvenz des Veranstalters ein Versicherer einspringt, bezahlt in Großbritannien der Staat für die Rückholung gestrandeter Urlauber aus dem Ausland.

Hotel in Tunesien nimmt Gäste als „Geisel“

Laut BBC kam es bereits zu Zwischenfällen vor der Pleite. So seien in einem tunesischen Hotel Touristen am Samstag am Verlassen des Hauses gehindert worden. Nur wenn sie zusätzliche Gebühren – in einigen Fällen wohl mehrere Tausend Pfund – zahlen würden, um die Posten zu decken, die Thomas Cook dem Hotel schulde, dürften sie das Ressort verlassen.

„Wir werden als Geiseln gehalten“, sagte der britische Urlauber Ryan Farmer dem Sender BBC. Nach Bekanntwerden des Falls habe das Hotel auf die Praxis verzichtet, die Gäste konnten das Hotel nun wieder verlassen.

Die türkische Regierung hat derweil nach ähnlichen Berichten aus dem Land klargestellt, dass solch eine Praxis nicht erlaubt sei. Hotels dürften keine Zahlungen von Gästen verlangen oder sie dazu auffordern, ihre Zimmer zu räumen, sonst drohten ihnen gerichtliche Konsequenzen.

Neckermann-Reisen von Thomas-Cook-Pleite gefährdet

Von der Bundesregierung war am Sonntag keine Stellungnahme zu erhalten, ob es ebenfalls Vorbereitungen gebe, Zehntausende Menschen nach Deutschland zurückzuholen.

Der Reiseveranstalter ist laut Informationen des ADAC im Falle einer Pleite dazu verpflichtet sicherzustellen, dass die Pauschalreisenden den Reisepreis erstattet bekommen und vom Urlaubsort zurückgeholt werden. Welche Rechte Betroffene nach der Pleite von Thomas Cook haben, erklären wir hier.

„Gerade Pauschalurlauber wähnten sich nach den Airline-Pleiten der vergangenen Jahre in Sicherheit. Denn Pauschalreiseanbieter müssen sich gegen Insolvenz versichern. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV)macht aber bereits seit Langem darauf aufmerksam, dass der Höchstbetrag der Absicherung von 110 Millionen Euro pro Reiseveranstalter und Jahr deutlich angehoben werden muss.“, heißt es von VZBV-Vorstand Klaus Müller zur Pleite von Thomas Cook

In der Praxis helfen dann andere Fluggesellschaften, Touristen nach Deutschland zu holen, wenn deren Reiseanbieter oder die gebuchte Airline Pleite ist. So war es jüngst auch im Fall der insolventen Germania, die Anfang Februar Insolvenz angemeldet hatte und sofort den Flugbetrieb einstellte.

Thomas Cook pleite? Condor wäre wohl nicht betroffen. Foto: Patrick Pleul / dpa

Thomas Cook: Reise gebucht - und was nun?

Insgesamt sind derzeit 600.000 Touristen mit Thomas Cook unterwegs. Sollten die etwa 160.000 Briten stranden, wäre das für Großbritannien die größte Rückholaktion in Friedenszeiten in der Geschichte des Landes.

Der 1841 gegründete Reiseveranstalter beschäftigt 21.000 Mitarbeiter in 16 Ländern. Pro Jahr entscheiden sich 19 Millionen Urlauber für eine Reise mit Thomas Cook. Von einer möglichen Pleite betroffen wären auch Hauptreiseländer wie Spanien, Griechenland oder die Türkei.

Touristikkonzern leidet unter Reiseunlust der Briten

Noch vor einigen Monaten hatte der Thomas-Cook-CEO gesagt, dass Fliegen „sehr, sehr günstig bleiben“ werde.

Größter Aktionär ist die chinesische Fosun-Gruppe, die nach bisherigen Planungen 450 Millionen Pfund frisches Geld bereitstellen sowie drei Viertel des Reisegeschäfts und ein Viertel der Airline-Gruppe übernehmen wollte.

Kontakt – Reise gebucht? Das ist die Thomas-Cook-Hotline:

Wer sich Sorgen um seine Reise macht, kann sich direkt bei Thomas Cook erkundigen, ob seine Reise stattfindet. Dazu gibt es unterschiedliche Wahlmöglichkeiten auf der Webseite von Thomas Cook:

Online auf thomascook.de gebucht: 0234 - 96 103 7269

Online-Reisebüro: 06171 - 65 65 290

Reisebüro: 06171 - 65 65 290

unklar: 0234 - 96 103 5251

(rtr/les/bekö/ac/dpa)