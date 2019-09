Klöckner stellt Umfrage-Ergebnisse zu Nährwert-Logos vor

Berlin. In der Debatte um eine klarere Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz in vielen Lebensmitteln soll heute eine wichtige Vorentscheidung fallen. Ernährungsministerin Julia Klöckner stellt das Ergebnis einer offiziellen Verbraucherbefragung vor, in der vier Modelle untersucht wurden. Laut der CDU-Politikerin soll das Ergebnis für sie "maßgeblich" für die Entscheidung sein, welches Modell zur freiwilligen Nutzung auf den Packungen empfohlen werden soll. Verbraucherschützer und die SPD machen sich bereits für das aus Frankreich stammende farbige System Nutri-Score stark.

