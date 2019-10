Wilke-Wurst: Diese Liste zeigt betroffene Produkte

Berlin. Tage nach dem Fund von Keimen in Wurst der Firma Wilke gibt es nun eine Liste mit betroffenen Produkten. Hier können Sie sie nachlesen.

Tagelang herrschte Verwirrung darüber, wie breit Wurst des Fleischherstellers Wilke in den Umlauf gebracht worden war. Auch eine detaillierte Liste mit allen betroffenen Produkten gab es zunächst nicht. Nun ist klar: Es sind deutlich mehr, als zunächst angenommen – und längst nicht alle tragen den Namen Wilke.

Seit Montagabend können Verbraucher auf dem Portal „lebensmittelwarnung.de“ nachlesen, welche Produkte zurückgerufen worden sind. Die Liste reicht von Roastbeef bei Aldi bis zu Aufschnitt, mit dem Ikea-Restaurants beliefert wurden. Auch einige vegane und vegetarische Lebensmittel wurden zurückgerufen.

Bei den fleischlosen Produkten handelt es sich vor allem um vegetarische Aufschnitt-Varianten. Aber auch Aufstriche mit Pilzen, Kräutern oder Mangocurry-Aufstriche sind von dem Rückruf betroffen. Somit sollten auch Vegetarier noch einmal überprüfen, ob sie Lebensmittel aus der Produktion von Wilke erworben oder verzehrt haben.

Womöglich könnten in den kommenden Tagen noch weitere Informationen folgen: Das Verwaltungsgericht Kassel wird in den kommenden Tagen über die Herausgabe von weiteren Informationen im Fall der keimbelasteten Wurstwaren der Firma Wilke entscheiden.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch habe einen Eilantrag eingereicht, bestätigte ein Gerichtssprecher am Mittwoch. Mit dem Antrag will Foodwatch den Landkreis Waldeck-Frankenberg als zuständige Behörde verpflichten, die Namen sämtlicher Abnehmer zu veröffentlichen, die zurückgerufene Waren von dem nordhessischen Fleischhersteller Wilke bezogen. (Aktenzeichen 4 L 2482/19.KS)

Wilke-Wurst: Wer verkauft sie?

Waren von Wilke werden mit zwei Todesfällen in Südhessen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Mehrfach wurden Listerien-Keime in Wilke-Produkten nachgewiesen. Die Keime können für Menschen mit geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein.

Der hessische Landkreis Waldeck-Frankenberg hatte als Aufsichtsbehörde den Betrieb mit 200 Mitarbeitern am Dienstag vergangener Woche geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Die Behörden haben eine Liste mit betroffenen Marken veröffentlicht. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Es gibt eine Liste mit betroffenen Markennamen von Wilke. Neben allen Eigenmarken der Firma Wilke mit dem Identitätskennzeichen DE EV 203 EG sind demnach folgende Marken und Handelsnamen betroffen, sofern sie ebenjenes Kennzeichen tragen:

Haus am Eichfeld

Metro Chef

Service Bund „Servisa“

CASA

Pickosta

Sander Gourmet

Rohloff Manufaktur

Schnittpunkt

Korbach

ARO

Findt

Domino

In Wurstwaren von Wilke waren gefährliche Listerien nachgewiesen worden. Der Verzehr von Fleischprodukten, das mit diesen Keimen belastet war, steht in Verbindung zu zwei Todes- und Dutzenden Krankheitsfällen.

Das Unternehmen hat inzwischen Insolvenz angemeldet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wursthersteller Wilke wegen fahrlässiger Tötung.

Lebensmittelwarnung.de veröffentlicht Liste

