„Schwierige Situation für Real-Mitarbeiter“

Nach der Zustimmung des Kartellamts will Metro-Chef Olaf Koch die Kette Real rasch an den Investor Redos verkaufen. Über seine Pläne und Versprechen an die 34.000 Mitarbeiter sprach der 49-Jährige mit WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock und den Redakteuren Ulf Meinke und Frank Meßing. Herr Koch, die...