Lufthansa-Töchter: Flugausfälle wegen Flugbegleiter-Streik

Bei der Lufthansa kommt es am Sonntag, 20. Oktober, zu Flugausfällen. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo hat ihre Mitglieder im Streit um Tarifverhandlungen mit der Fluggesellschaft zum Warnstreik aufgerufen. Zunächst sollte der Streik von 5 Uhr bis 11 Uhr dauern, nun wurde er kurzfristig verlängert – bis Mitternacht. In dieser Zeit soll das Kabinenpersonal die Arbeit niederlegen, kündigte der Vize-Vorsitzende der Gewerkschaft, Daniel Flohr, an.

Gestreikt wird auch an den großen Flughäfen wie Frankfurt am Main, Düsseldorf, Berlin oder Hamburg. Vier Tochter-Airlines der Lufthansa sind betroffen:

Eurowings

Germanwings

Lufthansa Cityline

SunExpress

Köln, Düsseldorf, Berlin, München: Erste Flugausfälle am Morgen

Am Flughafen Düsseldorf seien bislang vier Verbindungen der Airline Eurowings gestrichen worden, sagte ein Sprecher des Flughafens am frühen Sonntagmorgen. „Da wird sicherlich noch einiges dazukommen.“ 240 Eurowings-Flüge sind über den Tag in Düsseldorf geplant.

Am Flughafen Köln-Bonn wurden bislang 35 Starts und Landungen mit Eurowings-Flugnummern annulliert, davon laut Angaben eines Sprechers einige innerdeutsche Verbindungen. Es sei aber ruhig, weil sich die Passagiere rechtzeitig informiert hätten.

In Dortmund seien von insgesamt drei Eurowings-Flügen am Sonntag bisher zwei gestrichen worden, eine Maschine aus Palma de Mallorca und ein Flieger am Abend nach München. Das dritte Flugzeug nach Palma de Mallorca soll einer Sprecherin zufolge aber starten. Auch in Paderborn kam es zu Beeinrträchtigungen. Am Flughafen Münster/Osnabrück hingegen machte sich der Warnstreik am Vormittag nicht bemerkbar: „Bei uns ist alles in Ordnung, alles on time“, teilte ein Sprecher des Flughafens mit.

Der Eurwings-Schalter am Flughafen in Düsseldorf am Sonntagmorgen. Hier bildeten sich zeitweise längere Schlangen von betroffenen Fluggästen. Foto: Friso Gentsch / dpa

Am Flughafen Tegel in Berlin seien am Morgen 15 geplante Abflüge der Airline Eurowings ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Berliner Flughäfen. „Im Moment ist die Hälfte der Abflüge (der Airline) betroffen.“ Außerdem fielen sieben geplante Ankünfte von Eurowings aus.

Auch am Hamburger Flughafen sind mehrere Flüge ausgefallen. Am frühen Morgen waren laut Flugplan insgesamt zwölf Abflüge und zwölf Ankünfte der Fluggesellschaft Eurowings gestrichen worden, darunter Flüge nach Neapel, Salzburg und Köln/Bonn.

„Ungefähr zehn Verbindungen sind annulliert“, sagte ein Sprecher des Airports München am Morgen. „Das trifft zum Beispiel einen Eurowings-Flug nach Berlin.“

In der kommenden Woche will die Gewerkschaft über Urabstimmungen zu unbefristeten Arbeitsniederlegungen beraten. Ufo fordert bei der Lufthansa eine Lohnerhöhung von 1,8 Prozent. Weitere Streikaufrufe seien jederzeit möglich, hieß es von Ufo.

Lufthansa will Flugstreichungen vermeiden

Die Lufthansa wollte nach der Streikankündigung am Freitag noch ihr volles Flugprogramm aufrecht erhalten. Die Airline bezeichnete diese in einer Mitteilung als „rechtswidrig“ und will rechtliche Schritte prüfen.

Hintergrund: Zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft tobt seit Monaten ein erbitterter Streit. Die Lufthansa sieht sowohl die Gewerkschaftseigenschaft der Ufo als auch die Vertretungsbefugnis des Ufo-Vorstands als ungeklärt an.

Ebenfalls nach dem jüngsten Aufruf zum Streik am Freitag hatte die Gewerkschaft Ufo die schon seit Montag angekündigten Ausstände bei der Konzernmutter Lufthansa wieder abgeblasen. Der Konzern hatte sich kurzfristig bereiterklärt, 2,0 Prozent mehr Gehalt zu zahlen – gefordert hatte Ufo nur 1,8 Prozent. Unmittelbar danach schob Ufo weitere Tarifforderungen nach, die Lufthansa in einem Brief umgehend ablehnte.

In der Vergangenheit hatten Streiks des Kabinenpersonals bei der Lufthansa und ihren Tochtergesellschaften zu erheblichen Einschränkungen im Flugbetrieb geführt. Es gibt jedoch große Zweifel daran, ob die Gewerkschaft diesmal erneut viele Mitglieder zum Arbeitskampf motivieren kann.

Heftige Auseinandersetzungen an Gewerkschaftsspitze

Nicht nur zwischen Lufthansa und Ufo liegen im Streit – auch intern herrscht bei der Gewerkschaft Chaos an der Spitze. In einem Führungsstreit sind mehrere Vorstände zurückgetreten, darunter auch der langjährige Vorsitzende Nicoley Baublies.

Streiks der Flugbegleiter haben in der Vergangenheit zu vielen Flugausfällen geführt – unklar ist, ob die Gewerkschaft Ufo noch so stark aufgestellt ist. Foto: Oliver Berg / dpa

Nach einer langen Auseinandersetzung hatte die Lufthansa Baublies kürzlich fristlos entlassen – er sei ohne Genehmigung als Berater für die Gewerkschaft tätig gewesen, hieß es. Der frühere Ufo-Chef kündigte an, gegen die Entlassung vorzugehen. Aktuell führt ein Interimsvorstand die Gewerkschaft. Die Lufthansa will vor einem Arbeitsgericht klären lassen, ob die Gewerkschaft überhaupt noch tariffähig ist.

Gericht stärkt Haltung der Flugbegleiter

Kürzlich hatte jedoch das Frankfurter Arbeitsgericht in erster Instanz festgestellt, dass Tarifverträge bei der Lufthansa-Kerngesellschaft rechtmäßig durch Ufo gekündigt seien worden. „Dass ein zweites Gericht die Sache völlig anders sieht, halte ich für unwahrscheinlich“, sagte Ufo-Vorstand Flohr Ende September.

Weitere Prozesse wolle die Gewerkschaft nicht abwarten. Die Lufthansa erhebe ständig neue Vorwürfe, weshalb ein Ende der Auseinandersetzungen nicht absehbar sei. Daher leite Ufo nun konkrete Maßnahmen zum Arbeitskampf ein.

Nicht immer ist klar, wann Flugreisenden Entschädigungen zustehen – wann es Entschädigung gibt und ob auch Hotelkosten übernommen werden. Für das Personal an Bord ist es auch aus anderen Gründen nicht immer einfach: Flugbegleiter werden häufig Opfer sexueller Belästigung.