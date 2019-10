DM will in unserer Region weiter wachsen

Die Klimaschutzdebatte macht auch um Drogeriemarktartikel keinen Bogen – oder zumindest nur manchmal. Das berichtet Kenneth Kitchen-Roscher, der Gebietsverantwortliche der Drogeriemarktkette DM für unsere Region. „Unserer Kunden legen immer mehr Wert auf nachhaltige Produkte. Das betrifft die Inhaltsstoffe und auch die Verpackungen“, sagt er unserer Zeitung.

Das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe in Baden-Württemberg sei daher bestrebt, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. So würden zum Beispiel zum Teil Verpackungen aus Rezyklat verwendet – also aus mindestens ein Mal wiederverwertetem Kunststoff, der dann erneut dem Recycling zugeführt wird.

Mitunter sei das Unternehmen aber der Kunden-Akzeptanz voraus. So sei zum Beispiel das testweise eingeführte Angebot, Flüssigseife unverpackt zu kaufen, nicht angekommen. „Das wird aber die Zukunft sein“, ist Kitchen-Roscher überzeugt. In DM-Filialen in Österreich würde derzeit der Verkauf von unverpackten Waschmitteln getestet. Allerdings gebe es mit Blick auf den Verzicht von Verpackungen auch Grenzen: „Die Hygiene-Voraussetzungen müssen erfüllt werden. Das gilt zum Beispiel für Lebensmittel und Pflegeprodukte für die Haut.“

In unserer Region einschließlich dem Landkreis Goslar betreibt DM 26 Filialen, eine weitere soll im nächsten Frühjahr im Wolfsburger Stadtteil Laagberg hinzukommen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 440 Mitarbeiter in der Region, darunter 33 Auszubildende. Sechs Ausbildungsplätze zum Drogisten sind sogar noch unbesetzt, sagt Kitchen-Roscher.

Zwischen Harz und Heide ist das süddeutsche Unternehmen noch ein relativer Frischling. Die erste Filiale wurde laut Kitchen-Roscher 2003 in der Braunschweiger Burgpassage eröffnet, die jüngste im zurückliegenden September im Königslutter im Kreis Helmstedt. Seit 2003 hat sich also viel getan – und das Unternehmen sucht weitere Standorte, wie der Gebietsverantwortliche bekräftigt.

Mit Zahlen zum Geschäftsverlauf hält sich das Unternehmen grundsätzlich zurück. „Wir sind sehr gesund“, sagt Kitchen-Roscher. In Europa betrieb das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018/19, das stets am 1. Oktober beginnt, nach eigenen Angaben 3668 Filialen, nach 3566 im Vorjahr. Davon entfielen 1997 auf Deutschland, nach 1956 ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte in Deutschland im selben Zeitraum um 3,2 Prozent auf 8,37 Milliarden Euro zu. Im europäischen Ausland betrug die Steigerung sogar 9 Prozent – auf 2,83 Milliarden Euro. In Summe belief sich der Umsatz auf 11,2 Milliarden Euro, ein Plus von 4,6 Prozent.

Vertreten ist DM neben Deutschland in Österreich, Tschechien, der Slowakei, in Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Mazedonien und Italien. Kleinster Markt ist Mazedonien mit 16 Filialen.