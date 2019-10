VW steigert Gewinn um fast ein Viertel

Wolfsburg. In den ersten neun Monate verdiente der Autobauer 14,8 Milliarden Euro. Seine Absatzziele kassiert VW aber wegen rückläufiger Fahrzeugmärkte.

Volkswagen hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres kräftig zugelegt. Der Wolfsburger Autobauer steigerte sein Betriebsergebnis um 24,5 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro. Der Umsatz legte bis September um 6,9 Prozent auf 186,6 Milliarden Euro zu. Angesichts dieser Entwicklung zeigte sich der Konzern-Finanzvorstand Frank Witter zuversichtlich, dass VW seine Jahresziele erreichen wird. „Der Volkswagen-Konzern behauptet sich gut in einem herausfordernden Marktumfeld“, sagte er am Mittwoch. VW erwartet eine Steigerung des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr um bis zu fünf Prozent. 2018 verbuchte VW 235,8 Milliarden Euro Umsatz.

VW-Chef Herbert Diess (links) und Finanzvorstand Frank Witter Anfang des Jahres bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr. Foto: Christophe Gateau / dpa

Auslieferungszahlen nur noch auf Vorjahresniveau erwartet

Allerdings muss der VW-Konzern auch eine rückläufige Entwicklung der Fahrzeugmärkte hinnehmen. Zwar konnten die Wolfsburger nach eigenen Angaben ihre Marktanteile ausbauen, dennoch lässt die allgemeine Entwicklung der Märkte in vielen Regionen der Welt nach – und zwar laut VW schneller als erwartet. „Vor diesem Hintergrund geht Volkswagen nun davon aus, dass die Auslieferungen an Kunden im Jahr 2019 auf dem Niveau des Vorjahres liegen werden“, heißt es in einer Mitteilung. Bislang hatte VW einen Anstieg der Absatzzahlen erwartet. 2018 hatte der Konzern mehr als 10,8 Millionen Autos ausgeliefert und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

Kosten für Diesel-Skandal sinken

Vor Sondereinflüssen verbesserte der VW-Konzern sein operatives Ergebnis um 11,2 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Die sogenannten Sondereinflüsse ergeben sich vor allem aus Kosten für die Aufarbeitung des Abgas-Skandals. Für juristische Verfahren stellten die Wolfsburger in den ersten drei Quartalen des Jahres 1,3 Milliarden Euro zurück, nach 2,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die operative Umsatzrendite liegt bei 7,3 Prozent. Angestrebt ist als Jahresziel nach wie vor eine Rendite zwischen 6,5 und 7,5 Prozent.

Liquidität des Konzerns steigt auf 8,6 Milliarden Euro

Die Nettoliquidität im Autogeschäft lag Ende September bei 19,8 Milliarden Euro, obwohl sie durch neue Bilanzierungsregeln belastet wurde. Ende 2018 lag die Liquidität bei 19,4 Milliarden. Der Netto-Cashflow – eine wichtige Kennzahl für Analysten, die die Liquidität eines Unternehmens angibt – lag nach den ersten drei Quartalen 2019 bei 8,6 Milliarden Euro, im Vorjahr waren es 3,5 Milliarden Euro.