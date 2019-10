Opel-Mutter PSA und Fiat: Welche Vorteile hätte eine Fusion?

Die französische Opel-Mutter PSA und der italienisch-amerikanische Automobilhersteller Fiat Chrysler (FCA) könnten fusionieren – welchen Nutzen hätte dieser Zusammenschluss?

Nach Ansicht des Auto-Experten Stefan Bratzel gibt es viele Chancen. Die Franzosen könnten so auf dem US-Markt Fuß fassen, sagt der Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Mit Marken wie Peugeot, Citroën, DS und Opel ist PSA bislang nicht in Nordamerika vertreten. FCA hat hingegen eine starke Marktposition mit Chrysler, Dodge und Jeep.

Auch auf dem europäischen Markt würde der PSA-Marktanteil mit Fiat weiter wachsen, erklärt Bratzel. Weitere Skaleneffekte im Einkauf seien zu erwarten, wenn künftig auch Fiat-Autos auf Plattformen des PSA-Konzerns stünden.

Fusion: Harte Sanierung zu erwarten

Ähnlich wie nach der Übernahme der früheren General-Motors-Tochter Opel – hier gab es wieder Kurzarbeit – wäre bei Fiat eine harte Sanierung zu erwarten. „PSA-Chef Carlos Tavares macht das, was notwendig ist. Er ist sich auch nicht zu fein, die Brechstange auszupacken“, sagt Bratzel.

Dies sei allerdings nur möglich, wenn der Pariser Konzern die Führung im neuen Unternehmen übernehmen könnte. „Eine Fusion unter Gleichen würde nicht funktionieren“, erklärt der Wissenschaftler. Gemeinsame Plattformen, Werkschließungen oder das mögliche Ende von „Zombie-Marken“ wie Lancia seien sonst nicht durchsetzbar.

Die Logik der weltweiten Automobilindustrie laufe auf immer größere Einheiten hinaus, um die anstehenden Investitionen in Elektromobilität, autonomes Fahren oder Konnektivität bewältigen zu können.

Fiat Chrysler hat schon einmal mit Franzosen über eine Fusion verhandelt. Im Juni scheiterten die Gespräche mit Renault krachend.

Der langjährige Fiat-Chef Sergio Marchionne ist 2018 gestorben. (jb/dpa)