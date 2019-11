Batterie-Experten beraten in Braunschweig Serienfertigung

Während Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie weitere Spitzenvertreter der Politik, der deutschen Autobauer Volkswagen, BMW und Daimler und der Zulieferer am Montag in Berlin über den Ausbau der Elektro-Mobilität beraten, treffen sich ab Montag in Braunschweig internationale Batterie-Experten zu einer dreitägigen Konferenz. Sie befassen sich mit der Weiterentwicklung von Batteriezellen, also dem technischen Herzstück etwa von E-Fahrzeugen.

Gastgeber ist die Batterie-Forschungsfabrik der TU Braunschweig unter der Leitung von Professor Arno Kwade in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, dem vom Bund geförderten Forschungsprojekt „ProZell“ und dem Fraunhofer-Institut für Schicht und Oberflächentechnik. Es ist nach 2018 bereits die zweite Konferenz dieser Art in Braunschweig. Nach Angaben Kwades treffen in diesem Jahr

230 Experten aus aller Welt zusammen. Sie kämen je zur Hälfte aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft. Daher sei der Praxisbezug groß.

Viele Fragen der Batteriezell-Produktion sind noch ungeklärt

Befassen werden sich die Wissenschaftler und Entwickler mit unterschiedlichen Fragestellungen. So geht es um wirtschaftliche Produktionsverfahren für die Großserie, um die Materialauswahl, um Feststoffbatterien als Weiterentwicklung der aktuellen Lithium-Ionen-Batterien und um das Batterie-Recycling. Die Wiederverwertung der Materialien von Batteriezellen soll nicht nur Belastungen für die Umwelt minimieren, sondern zugleich auch die Abhängigkeit von Rohstoff-Lieferanten.

Wie Kwade im Vorfeld der Tagung erläuterte, ist es das auch von der Politik geförderte Ziel, in Deutschland eine nachhaltige und wirtschaftliche Batteriezell-Fertigung aufzubauen. Batteriezellen sind nicht nur das technische Herzstück unter anderem von Elektro-Fahrzeugen. Zugleich entfällt auf die Batterie-Systeme, die aus den einzelnen Batteriezellen bestehen, ein großer Anteil der Wertschöpfung.

Durch den Aufbau einer eigenen Produktion wird einerseits eine Abhängigkeit von den derzeit vor allem asiatischen Batteriezell-Herstellern vermieden, zudem bleibt der Gewinn im Land. Und nicht zuletzt könnte der Aufbau von Arbeitsplätzen in der Batteriezell-Produktion den absehbaren Wegfall von Stellen in der Auto-Produktion zumindest teilweise ausgleichen.

Kwades Vision: Beim Aufbau einer eigenen Batteriezell-Produktion sollen Braunschweig und unserer Region eine zentrale Rolle spielen. Und das tun sie bereits: So laufen die Fäden des bundesweiten „ProZell“-Forschungsprojektes in Braunschweig zusammen, die Batterie-Forschungsfabrik der TU Braunschweig liefert wichtige Forschungsergebnisse.

Und auch die Wirtschaft leistet einen Beitrag. Volkswagen betreibt in seinem Motorenwerk in Salzgitter eine Pilotanlage zur Produktion von Batteriezellen, mit dem schwedischen Partner Northvolt will der Autobauer in naher Zukunft zudem eine Batteriefabrik für die Großserien-Fertigung ebenfalls auf dem Werksgelände in Salzgitter errichten.

Konferenz soll für Batterie-Kompetenz der Region werben

Die nun von Montag bis Mittwoch laufende Tagung soll den Ruf Braunschweigs als Batteriezell-Standort festigen. Die Konferenz soll einen festen Platz im jährlichen Veranstaltungskalender der Region erhalten.