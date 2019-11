Staatsanwaltschaft: Anklage gegen VW-Manager wird bald erhoben

In dem Ermittlungsverfahren gegen aktuelle und ehemalige Personalverantwortliche bei Volkswagen ist eine Anklage der Staatsanwaltschaft Braunschweig in Vorbereitung. „Entgegen des Berichtes des ,Handelsblatts’ ist bislang keine Anklage im Zusammenhang mit den Untreuevorwürfen gegen Volkswagenmitarbeiter erhoben worden. Allerdings liegt unsere Arbeit in den letzten Zügen, so dass in Kürze mit einer Anklageerhebung zu rechnen ist“, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft unserer Zeitung am Montag mit.

Die Personalmanager sollen Betriebsräten des Autobauers, darunter auch Betriebsratschef Bernd Osterloh, eine zu hohe Vergütung genehmigt haben. Ins Rollen gekommen war der Fall offenbar nach einer Anzeige.

Bereits seit 2017 laufen die Ermittlungen gegen die VW-Manager. Unter ihnen sind die ehemaligen Personalvorstände Horst Neumann und Karlheinz Blessing. In einem Nebenverfahren wird seit 2016 auch gegen Osterloh ermittelt – wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue. Der Betriebsratschef soll am Zustandekommen der Vergütungsvereinbarungen mitgearbeitet haben.

Der Fall hatte bei VW für einige Unruhe gesorgt. Zeitweise wurde den Betriebsratsmitgliedern das Einkommen gekürzt. Diese Entscheidung hat das Unternehmen aber inzwischen zurückgenommen und Rückzahlungen geleistet. Zudem wurde das Vergütungssystem für die Betriebsräte überarbeitet. Volkswagen hatte es von externen Arbeitsrechtlern auf die Rechtmäßigkeit überprüfen lassen. Osterloh soll nun ein etwas geringeres Einkommen erhalten.