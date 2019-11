Playstation 5: Was zum Preis der Sony-Konsole bekannt ist

Im Winter 2020 kommt die neue Playstation 5 von Sony in den Handel. Beobachter vermuten, dass Sony mit einem Kampfpreis die Konkurrenz überraschen will. Doch was ist dran an den Gerüchten zu dem Preis?

Viele Branchenmedien berichteten zuletzt, dass die neue Playstation zu einem Preis von 499 Euro in europäische Geschäfte kommen soll. Die Medien berufen sich dabei auf einen Artikel des Portals comicbook.com, laut dem eine slowakische Einzelhandelskette den Preis versehentlich veröffentlicht haben soll. Eine Bestätigung von Sony gab es dazu jedoch nicht.

Playstation 5: Das ist über den Preis bekannt

Der Preis scheint aber nicht ganz unrealistisch. Nintendo brachte 2017 seine Switch zu einem Preis von 329 Euro auf den europäische Markt. Die Playstation dürfte jedoch deutlich mehr Rechenleistung liefern, was einen etwas höheren Preis rechtfertigen würde. Lesen Sie hier alle wichtigen Infos zum Start der Playstation 5.

So viel haben die bisherigen Playstations bei der Einführung gekostet:

Quelle: Comicbook.com berichtet über möglichen Preis der Playstation 5.

Playstation: 599 DM (rund 300 Euro)

Playstation 2: 869 DM (rund 435 Euro)

Playstation 3: 299 Euro

Playstation 4: 399 Euro

In der Vergangenheit hat der Einführungspreis der Playstations deutlich geschwankt. Zur Einführung der ersten Playstation hatte sich Sony einen Preiskampf mit der Konkurrenz von Nintendo geliefert. Die Konsolen N64 von Nintendo und die erste Playstation kamen nur mit wenig Zeitverzögerung auf den Markt.

Längst gibt es zu den größten Herstellern von Konsolen – Sony, Nintendo, Microsoft – weitere Konkurrenten. So lassen sich auf Sega-Klassikern Amazons Fire-TV-Stick zocken. Dazu werden Erfolgsspiele wie Fortnite längst auch auf Smartphones und dem PC gespielt.