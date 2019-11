Neue Schlichtungsstelle für Pauschalreisen startet noch 2019

Ein Flug wird gestrichen, das Anschlussflugzeug verpasst. Ein Flieger hat mehrstündige Verspätung. Die Maschine ist überbucht, ein Passagier darf nicht mitreisen. Das Gepäck kommt nicht am Zielflughafen an oder geht komplett verloren. Es gibt vieles, was bei Flugreisen schiefgehen kann. Die...