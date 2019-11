10.000 Euro für Forscher von PTB und Formhand

Die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis konnte früher einem Raketenstart gleichen, wie die Raumfahrt zeigt. Gerade einmal acht Jahre, nachdem US-Präsident John F. Kennedy das kühne Ziel ausgegeben hatte, flogen die Amerikaner vor 50 Jahren zum Mond. „Heute mangelt es nicht an kühnen Visionen – was uns fehlt, ist kühner Mut“, findet Prof. Dr. Joachim Block, Leiter des Braunschweiger Standorts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

In seiner Festrede bei der Verleihung des Technologietransferpreises der IHK Braunschweig mahnte Block am Freitag eben diesen Mut für die aktuellen Herausforderungen wie Klimawandel, Elektromobilität oder Digitalisierung an. Aufgrund der heute viel strengeren Vorschriften und Kontrollen, traue sich inzwischen keiner mehr etwas; niemand wolle die Verantwortung übernehmen und etwas riskieren. Der DLR-Standortleiter forderte deshalb weniger Bürokratie – und erntete bei der IHK langen Applaus.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) will mit dem Preis ihren Teil beitragen, dass neue Entwicklungen wieder schneller den Weg in die Wirtschaft finden. Bereits zum 35. Mal verlieh die Kammer die Auszeichnung. In diesem Jahr war die Jury allerdings so beeindruckt von gleich zwei Anwärtern, dass sie sich nicht entscheiden konnte. Deshalb teilen sich den Preis in diesem Jahr zwei Teams: Wissenschaftler der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) haben dafür gesorgt, dass es heute weltweit den Nachfolger des Ur-Kilogramms zu kaufen gibt. Und ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität (TU) Braunschweig gründeten mit einem „Allzweck-Greifer“ ein Unternehmen, das nun die Industrie beliefert: Formhand. Der Preis ist insgesamt mit 10.000 Euro dotiert.

Eine Kugel, die exakt ein Kilo wiegt

Das PTB-Team wird von Prof. Frank Härtig, Katharina Lehmann, Dr.-Ing. Rudolf Meeß und Thomas Wiedenhöfer repräsentiert. Nachdem das Ur-Kilogramm von 1889 trotz sorgfältiger Aufbewahrung einen Teil seiner Masse verloren hatte, wurde das Kilogramm im Mai dieses Jahres weltweit neu definiert: durch eine unveränderliche Naturkonstante, verkörpert über hochreine Siliziumkugeln. Die PTB trug nach eigenen Angaben entscheidend zur Neudefinition des Kilogramms bei, doch nicht nur das: Die IHK ehrte die Forscher dafür, dass sie ein Produktionsverfahren für die Kugeln für die Industrie entwickelten. Die Kugeln kosten je nach Qualität zwischen 100.000 und einer Million Euro und können nun zum Beispiel von Kalibrier-Laboratorien und Waagen-Herstellern genutzt werden.

Schon früh habe die PTB mit Unternehmen zusammengearbeitet, lobte der Jury-Vorsitzende Edgar Lins. Ihre Partner sind zwei mittelständische deutsche Familienunternehmen: Hauser aus Solms bei Gießen stellt solche hochpräzisen Kugeln nun her, Häfner aus Oberrot bei Schwäbisch Hall vertreibt diese und hat Zubehör entwickelt, etwa für Transport und Reinigung.

Anheben könnte die Kugel der Greifer des Braunschweiger Start-ups Formhand Automation. Entwickelt haben die Technik Dr. Christian Löchte und Holger Kunz, die inzwischen kaufmännisch von Kirsten Büchler unterstützt werden. Der Clou: Der Greifer kann sich flexibel an die Objekte anpassen, die er fassen soll, ob Textilie, Kotflügel, oder Paket. Denn er besteht aus einem mit Granulatkugeln gefüllten Kissen, das sich mithilfe von Unterdruck der jeweiligen Form anpasst – ähnlich wie wenn ein Staubsauger etwas ansaugt. Dadurch ist zum Beispiel in der Auto-Produktion nur noch ein Greifer für verschiedene Teile nötig statt bisher verschiedene Greifer. Hilfreich kann das auch in der Logistik sein, wie Gründer Christian Löchte erklärte.