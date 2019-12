VW-Chef Diess: "Wir vertreten unsere eigenen Werte in China"

Im Interview spricht VW-Konzernchef Herbert Diess über notwendige Veränderungen, Geschwindigkeit und den Konflikt zwischen moralischem Anspruch und Wirklichkeit.

VW steckt mitten in einem tiefgreifenden Wandel. Wo sehen Sie Ergebnisse, wo er besonders gut funktioniert hat, worauf Sie auch stolz sind?

Wir haben mit der Mannschaft viel erreicht. Als wir die ID.-Familie auf die Schiene gebracht haben, saßen wir in einem Workshop an einem Wochenende mit der Führungsmannschaft zusammen und haben mit einem weißen Blatt Papier angefangen und unsere Punkte aufgeschrieben. Schauen wir da heute drauf, haben wir 90 Prozent von dem, was wir uns vorgenommen hatten, auch umgesetzt. Der neue Golf ist so geworden, wie wir ihn vor drei Jahren haben wollten. Für den ID.3 haben wir eine völlig neue Elektroplattform realisiert.

Damals haben wir uns eine Art Dreisprung-Strategie ausgedacht: In der ersten Phase bis Ende 2020 wollen wir den Durchbruch der Elektromobilität vorbereiten, den SUV-Anteil im Portfolio steigern und die operative Performance in der Marke verbessern. In der zweiten Phase ab 2020 wollen wir das Auto zu einem Internet-Device entwickeln. Damit beginnen wir gerade jetzt. In der dritten Phase ab 2025 wird das Auto nochmals wesentlicher intelligenter, und die individuelle Mobilität wird mit zunehmender Automatisierung und Mobilitätsdienstleistungen weiter revolutioniert.

Dafür beginnen wir jetzt mit den Vorbereitungen. Wir können also schon heute viele Haken setzen: Als wir den Plan gemacht haben, lag die Rendite der Marke Volkswagen bei 1,8 Prozent, jetzt zwischen 4 und 5 Prozent. Mit den neuen SUV schaffen in einem rückläufigen Markt ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum und dank des besseren Modell- und Regionen-Mixes höhere Erträge.

Wir stehen in Lateinamerika kurz vor der Gewinnschwelle. Wir investieren in Werke in Argentinien und Brasilien und haben ein Modellprogramm mit ganz modernen Autos aufgelegt, die in den nächsten Monaten kommen und uns weiter nach vorne bringen werden. In den USA haben wir uns nach der Dieselkrise gefangen und wachsen bei den Marktanteilen.

In China sind wir so stark wie noch nie. Wir haben in den vergangenen neun Monaten Marktanteile gewonnen und liegen nun in der Marke bei etwas über 14 Prozent. Zudem erhalten wir uns die Ertragsstärke des vergangenen Jahrs bei einem gleichzeitigen Rückgang des Marktes um voraussichtlich sieben Prozent. Das ist schon gut und Verdienst eines starken Teams.

Wenn der Laden so brummt, wie groß sind da Ihre Sorgen, dass Protektionismus und Handelskriege Auswirkungen haben für die Märkte von Volkswagen?

Das lässt sich nicht verlässlich abschätzen. Vielerorts in der Welt hat Politik an Stabilität verloren. Schauen wir zum Seat-Heimatstandort nach Spanien in Katalonien, die Region kommt nicht zur Ruhe. Entscheidungen wie im Fall des Werks in der Türkei hängen vom politischen Kalkül ab. Die Lage in Lateinamerika ist extrem kritisch. Die Brexit-Debatte hat sich nicht entspannt. Großbritannien ist ein großer Markt für uns, vor allem für die Premiummarken.

In den USA wären Handelszölle eine Katastrophe für uns, insbesondere für Porsche und Audi. Deshalb haben wir alles getan, um die Situation zu entspannen, wir investieren in den USA in Zukunftstechnologien und bauen Kapazitäten aus. Besonders kritisch ist der Konflikt zwischen den USA und China. Der Gesamtmarkt in China ging in den vergangenen neun Monaten deutlich zurück. Weltweit haben die Unsicherheiten stark zugenommen.

Sie haben das geplante Werk in der Türkei erwähnt. Der VW-Betriebsrat hat die Entscheidung wegen der türkischen Attacke auf Syrien blockiert. Betriebsratschef Bernd Osterloh sagte dazu im Gespräch mit unserer Zeitung, VW dürfe moralisch sein, weil das Unternehmen eine andere Geschichte als andere habe.

Da würde ich widersprechen! Damit Sie mich nicht falsch verstehen – VW trägt Verantwortung, natürlich auch für die eigene Vergangenheit und wir dürfen nicht unmoralisch handeln. Aber dem Maßstab, den auch die deutsche Presse, die Politik und vielleicht breite Gesellschaftsschichten an uns anlegen, kann VW nicht erfüllen. Wenn wir dies täten, müssten wir uns streng genommen um 70 bis 80 Prozent verkleinern, sehr viele Märkte aufgeben und Investitionen in Frage stellen.

Aktuell steht Volkswagen in der Kritik wegen eines Werks in China, in Xinjiang, weil die chinesische Führung in der Region ein Internierungslager für die muslimische Minderheit der Uiguren betreibt. Warum hält VW am Standort fest?

Aus deutscher Perspektive können wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen, in einem politischen System wie dem chinesischen zu leben. Aber – China ist unser größter Markt, in dem wir fast 50 Prozent unserer Absätze machen. Würden wir uns komplett zurückziehen, wären am nächsten Tag von den 20.000 Entwicklungsingenieuren in Deutschland vermutlich 10.000 ohne Arbeit. Was in diesen Ländern an Arbeit und Wohlstand für Deutschland generiert wird, können wir nicht zur Disposition stellen.

Wir haben gute Gründe, in China zu bleiben, auch weil wir mit all unseren Fabriken, Vertriebsgesellschaften und Zulieferern dafür sorgen, dass dort nach unseren Prinzipien gearbeitet wird: Das betrifft beispielsweise das Respektieren von Minderheiten, eine Arbeitnehmervertretung, Sozial- und Arbeitsstandards. Wir vertreten unsere eigenen Moralvorstellungen und Werte in China. Aber wir können keinen Systemwechsel fordern und mit Investitionen keinen politischen Druck ausüben. Das ist nicht unsere Aufgabe! Das ist keine Aufgabe von Unternehmen.

Legt man die moralisch-politischen Kriterien an, die uns vorgehalten werden, und blickt dann auf die Welt, stellt man fest, dass gerade einmal fünf Prozent der Weltbevölkerung in Demokratien leben, die unserem Maßstab entsprechen. In Russland haben wir 10.000 VW-Mitarbeiter, in China 100.000. Viele Mitarbeiter mit denen ich dort spreche, sehen unsere parlamentarische Demokratie im Übrigen eher kritisch. Sie sprechen mich oft auf die Defizite an, zum Beispiel das langsame Tempo bei vielen Entwicklungen.

Wird die Klimadebatte nicht auch von Moral getrieben?

Das finde ich nicht. Die Wissenschaft sagt: Der Klimawandel findet statt. Und das gilt weltweit. Diese Erkenntnis müssen auch wir anerkennen und uns den Fakten stellen. Ich glaube wir tun gut daran, uns darauf einzustellen, dass sich die Welt durch die Klimadebatte verändern wird. Wir werden da auf der richtigen Seite stehen.

Ministerpräsident Weil hat im Interview mit unserer Zeitung gesagt, das Engagement für die Elektromobilität sei schon wegen der knallharten CO 2 -Vorgaben ohne Alternative. Ist das so?

Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Elektromobilität für das Auto der einzige und effizienteste Weg, um CO 2 zu reduzieren. Man kann allerdings die grundsätzliche Frage stellen, ob man ausgerechnet im Verkehr so viel CO 2 reduzieren sollte, denn die Vermeidungskosten in den Sektoren Transport und Verkehr sind sehr viel größer als in anderen Sektoren, zum Beispiel in der Primärenergieerzeugung. Wir stellen in Wolfsburg unsere Kraftwerke auf Gas um, da kostet die Tonne CO 2- Vermeidung 14 Euro. Wenn ich das gleiche beim Auto mache, kostet das etwa 1000 Euro. Das ist volkswirtschaftlich gesehen kein sinnvoller Ansatz.

Für die CO 2 -Reduzierung im Verkehr brauchen wir neben dem Umstieg auf Elektromobilität auch die regenerative Energieerzeugung. In Ländern mit viel Kohleanteil im Strom macht Elektromobilität also wenig Sinn. In Ländern, die den Kohleausstieg schnell hinbekommen – so will zum Beispiel Großbritannien 2023 kohlefrei sein und Frankreich bereits 2020 – bringt macht Elektromobilität große Verbesserungen. Wir haben hier immer gesagt, dass in Deutschland der Umstieg zu schnell kommt. Die Politik hat entschieden und wir müssen die Klimaziele akzeptieren.

Was tut Volkswagen, um die Entwicklung zu beschleunigen?

Für unsere Kunden ist das Thema Lade-Infrastruktur besonders wichtig. E-Fahrzeuge benötigen tatsächlich nicht mehr so viele „Tankstellen“, sondern können in vielen Fällen zuhause, am Arbeitsplatz oder etwa beim Einkaufen am Supermarkt geladen werden. Das ist eine Umstellung, die auch Vorteile bringt, und es wird sich einspielen.

Nur für Überlandfahrten braucht es Schnellladestationen. BMW, Daimler, Ford, Hyundai und wir bauen dafür über das Gemeinschaftsunternehmen Ionity ein Schnellladenetzwerk auf. Bis Ende 2020 soll man mit seinem E-Auto quer durch Europa fahren können und etwa alle 120 Kilometer eine Schnellladestation finden. Das Angebot wird weiter wachsen, je mehr E-Fahrzeuge auf der Straße sind.

Es wird dann immer schwieriger werden, sich gegen ein Elektroauto zu entscheiden. Das neue Fahrgefühl, der ökonomische Vorteil durch die Besteuerung und niedrigere Unterhaltskosten sowie Fördermaßnahmen werden dazu führen, dass ein E-Auto für alle, die nicht jeden Tag 500 Kilometer fahren, die bessere Wahl ist.

Noch einmal zurück zur Erhöhung der CO 2 -Besteuerung. Mit der Forderung einer Erhöhung stehen Sie nahe an Forderungen der Grünen.

Ja! Denn es funktioniert. Ein Beispiel: British Columbia in Kanada. Dort hat man 2008 eine CO 2 -Steuer eingeführt, die allmählich gesteigert wurde und deren Aufkommen sozial gerecht verteilt wurde. Das führte zu einem deutlichem Umsteuern.

Wir fördern bei uns mit Unmengen Geld regenerative Energien, die durch die Förderung sehr teuer wird. In Wirklichkeit können Sie heute mit Solar oder mit Wind in günstigen Lagen die Kilowattstunde für 4 Cent, in ganz günstigen Lagen für 2 Cent generieren. Da ist man gar nicht so weit weg von der Kohle, die wir ja auch mit Milliarden subventionieren – das macht doch keinen Sinn.

Die Schäden durch Kohle- und Erdölförderung müssten besteuert werden. Wir akzeptieren aber, dass die Emissionen an allen Stellen weiterlaufen und gleichzeitig versuchen wir mit unglaublichen Subventionspakten grüne Energie zu befeuern.

Stößt die Politik des Interessensausgleich also an Ihre Grenzen?

Das weiß ich nicht. British Columbia zeigt: Tritt man mit der Bevölkerung in einen Dialog und erklärt, warum das keine Steuererhöhung ist, sondern das Geld wieder verteilt wird an die, die es trifft, dann ist das vernünftige Politik. Vielleicht trauen wir uns nicht, oder wir glauben, wir können es nicht erklären.

Volkswagen ist in die Produktion von Batterien eingestiegen, in Salzgitter werden die Zellen gefertigt und die Module sollen in Braunschweig zusammengesetzt werden. Ist das der richtige Weg, dass VW die Forschung selbst in die Hand nimmt?

Deutschland hatte einmal eine starke Batterie-Forschung, hat sie aber nach Asien verloren. Das ist schade, aber auch nicht uneinholbar. Mich stört eher, dass wir in den vergangenen Jahren nicht kraftvoll versucht haben, die Forschung zurückzuholen. Diese Industrie wird weiter stark wachsen.

Ich habe vor acht Jahren in China mit CATL gesprochen. Die Firma hatte damals die Zellen für Smartphones hergestellt. Ich habe gesagt, wir brauchen Autozellen. Heute ist CATL der zweitgrößte Autobatteriehersteller in China. Ich hätte mir gewünscht, dass in Deutschland die großen Zulieferer die Batteriezellen-Herstellung anpacken. Das ist nicht gelungen. Nun steigen wir selbst in die Entwicklung und Produktion ein.

Über die Beteiligung der Zulieferer hätten wir aber wesentlich einfacher und schneller die notwendigen Skaleneffekte und Vorteile für alle Hersteller erreicht. Das war schon immer ein Erfolgsrezept der deutschen Automobilindustrie. Für uns ist das eigene Engagement jetzt unsere letzte Chance. Wir sind von der Technologie abhängig und wollen uns nicht abhängig machen von nur jeweils zwei großen Herstellern in Korea und zwei in China.

Wir sind spät, aber weltweit mittlerweile ganz gut aufgestellt. Wir forschen inzwischen an der nächsten Generation der Batteriezellen, in Feststoffbatterien.