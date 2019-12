Marke VW steigert 2019 deutlich ihren Gewinn

2019 war ein wichtiges Jahr für die Marke VW: Die Wolfsburger stellten mit dem Golf 8 die neue Version ihres Brot-und-Butter-Autos vor, mit dem ID 3 aber auch das erste Modell ihrer ersten rein elektrischen Fahrzeug-Familie. Das nächste Jahr wird noch wichtiger: Dann soll Volkswagens Elektro-Offensive so richtig in Fahrt kommen, mit weltweit acht neuen E- und Hybrid-Modellen. Die wirtschaftliche Basis für das kommende Jahr ist gelegt: Die Kernmarke des VW-Konzerns geht davon aus, 2019 den Auslieferungsrekord des Vorjahres übertreffen zu können. Vor allem aber wird der Gewinn aus dem laufenden Geschäft „wesentlich“ über dem des vergangenen Jahres liegen, als das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen 3,2 Milliarden Euro betrug. Das sagte der operative Chef der Marke, Ralf Brandstätter, am Mittwochabend vor Journalisten. Die 3,2 Milliarden hatten die Wolfsburger allerdings schon bis zum Ende des dritten Quartals geknackt, das Vorjahresergebnis war von den Problemen bei der Umstellung auf den neuen Abgastest WLTP geprägt.

In den nächsten fünf Jahren will die Marke VW 19 Milliarden Euro für Zukunftstechnologien ausgeben, elf Milliarden davon sollen in die Weiterentwicklung der Elektromobilität fließen. „Wir stehen am Anfang einer neuen Ära“, sagte Brandstätter – Volkswagen beginne die größte Elektro-Offensive der Autoindustrie. Ab dem Sommer soll der ID 3 zu kaufen sein, „kurz darauf“ das erste E-SUV, der ID Next.

VW steigerte Marktanteil

Die Wolfsburger sind stolz auf das Jahresergebnis für 2019, denn der Gesamtmarkt schrumpfte um knapp 5 Prozent. VW konnte seinen weltweiten Marktanteil also steigern, wie Brandstätter betonte. Die Gründe sieht er vor allem in den Sparmaßnahmen des „Zukunftspakts“, dem Erfolg der SUV-Offensive, aber auch darin, dass VW in diesem Jahr seine WLTP-Probleme überwand. Finanzvorstand Arno Antlitz – der im März zu Audi wechselt – sagte: „Unsere konsequente Kosten- und Investitionsdisziplin macht sich positiv bemerkbar.“ Die Rendite soll in diesem Jahr zwischen 4 und 5 Prozent liegen; 2018 hatte sie mit 3,8 Prozent allerdings darüber gelegen.

Frank Schwope, Auto-Analyst der Nord-LB, rechnet damit, dass die Marke den Absatz des Vorjahres allenfalls leicht übertrifft. 2018 hatten knapp 6,25 Millionen Neuwagen einen Käufer gefunden. Die Steigerung ist aber auch nach Einschätzung des Analysten beachtlich, da der Gesamtmarkt insgesamt zurückging. „Und das in den Jahren nach dem Diesel-Skandal“, stellt Schwope klar. VW wende sowohl für dessen Aufarbeitung als auch die Elektromobilität viel Geld auf. „Das Ergebnis zeigt, dass die Marken gut geführt werden.“

Die Produktivität konnte der Autobauer sogar stärker erhöhen als geplant. Zum Jahresende würden 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erreicht, Ziel waren 5 Prozent. Je nach Standort kann das zum Beispiel bedeuten, dass mit weniger Mitarbeitern genauso viele oder mehr Autos produziert wurden. Weltweit werden in diesem Jahr die durchschnittlichen Fabrikkosten pro Fahrzeug sinken, wie Antlitz berichtete – „erstmals seit viele Jahren“. Die deutschen Werke haben in seinen Augen aber noch Nachholbedarf. „Hier müssen wir in Zukunft noch viel stärker die hohen Produktionskosten durch Fortschritte bei der Produktivität ausgleichen.“